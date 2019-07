Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno cronaca in apertura Elder Finnegan li di 19 anni e Gabriele Cristian di 18 entrambi i californiani in vacanza nella capitale sono stati sottoposti a Fermo di indiziato di Delitto per tentata estorsione omicidio aggravato in concorso per la morte del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Circello Nella notte tra giovedì e venerdì nella loro stanza d’albergo In pratica sono stati Trovati un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue nascosto dietro un pannello del soffitto e i vestiti indossati durante l’aggressione p2 che avrebbero entrambi confessato sono stati interrogati a lungo in caserma dei carabinieri davanti a prove schiaccianti avrebbero ammesso le proprie responsabilità a quanto ricostruito dagli investigatori l’autore materiale del perimento è finita anche a detta degli inquirenti Non pensavo fosse un carabiniere avevo paura dinuovamente ingannato due erano pronti per lasciare il territorio nazionale avevano già preparato i bagagli domani la camera ardente del vicebrigadiere lunedì i funerali a Somma Vesuviana Di Maio dichiara lo stato ti faccia l’esame di coscienza nelle città precarie condizioni di sicurezza andiamo in Corea del Sud dell’Italia di pallanuoto maschile trionfa Il Settebello allenato D’Alessandro campagna vince la medaglia d’oro mondiale battendo la Spagna 10 a cinque in finale nazionale italiana del quarto titolo iridato a trovarmi dopo l’ultimo completato Shanghai Elena notte si è verificato un attacco contro l’aeroporto di misurata in Libia nessuno è Militare italiano coinvolto l’intera struttura in uso al contingente militare italiano non hanno subito danni fa sapere in una nota lo Stato Maggiore della Difesa il contingente italiano in Libia opera nell’ambito della missione bilaterale di assistenza e supporto al nord africano in armonia con le linee di intervento definite dalle Nazioni Unite torniamo in Corea del Sud perché la balconata di una discoteca proprio ad un giù la città dove si stanno svolgendo i mondiali di nuoto È crollata a causa della mortepersone entrambe sudcoreane il pentimento di una decina di ragazzi che si trovavano nel locale tra loro ci sono anche atleti che stanno partecipando la competizione iridata nessun atleta Azzurra rimasto ferito se tutto grazie per averci seguito le tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa