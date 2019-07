Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione Gabriella Luigi in studio appuntamento con informazione cortei notav in Val di Susa un gruppo di manifestanti ha tentato di aprire servendosi di un flessibile la pesante cancellato apposta dalle forze dello sbarramento del sentiero che dell’abitato di Giaglione conduce al cantiere della torino-lione di Chiomonte i dimostranti una gita Incappucciati sassi oltre la barriera le forze dell’ordine hanno risposto con lancio di alcuni lacrimogeni soprattutto quando gli attivisti hanno cercato di aggirare la cancellata ieri al senato è stata depositata la mozione del MoVimento 5 Stelle che impegni al parlamento a una riduzione della Sabri il premier ha detto chiaramente che solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale per fermare i cantieri bene chi vuole mettere una faccia la firma sono infrastruttura del tutto inutileparlo dentro Parlamento che vuole fare un regalo a Macron di cazzi alla Tate dicono i pentastellati Italia proprio ieri ha confermato con lettera ufficiale l’impegno nella realizzazione della torino-lione sull’omicidio del carabiniere a Roma è il delfino megalizzi 19 anni ha Gabriel Christian Dior di 18 anni entrambi i californiani in vacanza nella capitale sono state Tutto a Fermo di indiziato di Delitto per i reati di concorso in omicidio e tentato estorsione per la morte del vice brigadiere dei Carabinieri Mario Circello Rega Nella notte tra giovedì e venerdì il Gip per ora riservato di decidere la convalida del fermo dei due giovani nella notte la confezione di fine Galli Non pensavo fosse un carabiniere avevo paura di essere nuovamente ingannato ha detto nella loro stanza d’albergo Trovati un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue nascosto dietro un pannello del soffitto e vestiti sporchi di sangue indossati durante l’aggressione domani la camera ardentebrigadiere a Roma lunedì funerali a Somma Vesuviana i responsabili meritano l’ergastolo ha detto in un’intervista la moglie di Cerciello Rega i due si erano sposati poco più di un mese fa è morta ieri sera la bimba caduta in una piscina domenica nel centro vacanze La Risacca di Porto Sant’Elpidio nel Fermano era ricoverato all’ospedale di Ancona il centro ha scritto un post su Facebook Abbiamo appena ricevuto la notizia che la bimba che ha rischiato di affogare in piscina alla scorsa domenica purtroppo non ce l’ha fatta a tutto lo staff si stringe nel dolore al fianco della famiglia della piccola ma tutti di rivolgere un pensiero è una preghiera hanno scritto dalla struttura Sport ciclismo Vincenzo Nibali ha vinto per distacco la ventesima è penultima tappa del Tour de France da alberghi a Baldo Run lunga solo 50 km e mezzo dopo la riduzione del percorso a causa del maltempo il colombiano e gambar nella ipotecato il successodella corsa francese confermandosi in maglia gialla prima dell’ultima tappa in programma domani da rambouillet a Parigi di 128 km è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

