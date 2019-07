Ultime Notizie Roma del 27-07-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione che avrei la Luigi in studio torniamo sull’omicidio del carabiniere Mario Circello Rega Nella notte tra giovedì e venerdì è il delfino e Galli di 19 anni ha Gabriel Cristiana tali Art di 18 anni californiani in vacanza nella capitale sono stati sottoposti a Fermo di indiziato di Delitto per i reati di concorso in omicidio tentato estorsione per la morte delle vicebrigadiere il Gip si è riservato di decidere la convalida del fermo nella notte la confezione di Piné Galli Non pensavo fosse un carabiniere avevo paura di essere nuovamente ingannato ha detto alloggiavano in un hotel di lusso dell’autopsia emerge che il Carabiniere morto per una grave emorragia domani la camera ardente delle vice brigadiere a Roma lunedìSomma Vesuviana i responsabili meritano l’ergastolo ha detto la moglie della vittima Rosa Maria esilio i due erano sposati da poco più di un mese una gruppo di No TAV ha sfondato la pesante cancellata posta dalle forze dell’ordine a sbarramento del sentiero che dell’abitato di Giaglione conduce al cantiere della torino-lione di chi ha raggiunto il cantiere ce l’abbiamo fatta non dette manifestanti raggiunto il traguardo molti sono tornati indietro intanto quarantano sabato a questo ponenti del centro sociale askatasuna di Torino sono stati denunciati ieri al senato è stata depositata la mozione pentastellata che impegna al parlamento a bloccare la realizzazione della TAV il premier ha detto chiaramente che solo il Parlamento potrebbe adottare una decisione unilaterale per fermarla bene chi vuole mettere la pace alla firma ad un’infrastruttura del tutto inutile deve farlo dentro il Parlamento hanno detto dal Movimento 5 Stelle proteste anticoinvece davanti al municipio di Mosca oltre 700 persone sono state fermate in protesta contro l’esclusione di numerosi oppositori dalle elezioni comunali in programma l’8 settembre ancora pensione anche ad Hong Kong dove la Polizia ha usato la forza per disperdere un gruppo di manifestanti che aveva preso inviato la stazione della metro in tenuta antisommossa I poliziotti sono intervenuti nella stazione di huang Long Dov’è un centinaio di dimostranti si è rifugiato per proteggersi dai lacrimogeni sparati durante il corteo di protesta parti in chiusura Formula 1 la Mercedes di Hamilton ha conquistato la Pole Position del Gran Premio di Germania partirà ultima la Ferrari di Vettel che ha avuto problemi tecnici del ciclismo Nibali ha vinto sulle Alpi la ventesima e penultima tappa del tour andato al colombiano a Bernalda ha confermato la maglia gialla ipotecando il successo alla granbullIl Settebello invece ha vinto la quarta medaglia d’oro al mondiale di nuoto è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa