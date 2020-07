Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio verifiche della procura di Milano sul conto in Svizzera del governatore Lombardo a Fontana soldi ereditati dalla madre servizi per il bonifico da €5000000 cognato dal quale è partita l’inchiesta sui camici alla Regione Fontana per oggi sarà il Pirellone per il consiglio regionale siamo tranquilli afferma il legale del governatore della Lombardia cresce l’emergenza migranti in Sicilia un centinaio di ospiti del cara di Pian del Lago sono fuggiti dal centro che ne ospita va 350 al sindaco comune Nisseno afferma che chiederà al governo di Non inviare più immigrati e dopo i 55 sbarchi di ieri sera l’hotspot di Lampedusa ospita al momento 530migranti a fronte di una capienza di 95 lamorgese oggi a Tunisi coronavirus rallenta l’aumento dei casi negli Stati Uniti altri 55 mila di vita nelle ultime 24 ore rispetto agli oltre 60 mila degli ultimi giorni l’allerta massima contro il covid-19 arriva intanto anche in Corea del Nord nel mondo casi totali registrati sono oltre 16 milioni di cui quasi 650 mila decessi oggi il punto dell’oms da Ginevra sport in chiusura Serie A la Juventus meno si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva primo titolo per sarri si salvano Udinese Torino i bianconeri hanno vinto 1 a 0 a Cagliari mentre i Granata Hanno pareggiato 1 a 1 in casa della Spal Verona Lazio 1 a 5 Roma Fiorentina 21 Bologna e Lecce ha due in serie B oggi perprima giornata di campionato è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa