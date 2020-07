Ultime Notizie Roma del 27-07-2020 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno non posso tollerare che si dubiti della mia integrità di quella dei miei familiari sono le parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana riferendo nell’aula del consiglio regionale dopo le indagini che lo vedono coinvolto per la fornitura di camici della dama Spa di cui è proprietario il cognato Andrea Dini in cui indagato per frode nelle pubbliche forniture Fontana mentito si dimetta commenta il capogruppo lombardo del MoVimento 5 Stelle Massimo De Rosa Che aggiunge mesi di fuga e poi un’ora di vuota paternale per il governatore del Veneto Luca Zaia Fontana una persona per bene e Saprà sicuramente dare spiegazioni e motivazioni non ha dubbi andiamo a Piacenza si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP il maresciallo Marco Orlando comandante della stazione Levante durante l’interrogatorio di garanzia il maresciallo ai domiciliari è accusato di falso arresti e perquisizioni legale abuso d’ufficio tutti i reati commessiconcorso con gli altri carabinieri in 30 anni non ho mai avuto una sanzione disciplinare come pensate si possa stare ha detto ai cronisti non ha risposto al GIP anche Maria Luisa Cattaneo l’accompagna dell’appuntato Giuseppe Montella ai domiciliari ritenuta complici in alcuni reati del militare è molto provata Alice il suo legale ha Tuttavia preso spontanee dichiarazioni dichiarandosi estranea ad ogni attività di spaccio e arterie stradali di altri 45 giorni la custodia cautelare di Patrick George zaky lo studente egiziano dell’Università di Bologna da oltre 5 mesi in carcere in Egitto per propaganda sovversiva l’ho riferita all’ansia alta una sua legale è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa