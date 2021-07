Ultime Notizie Roma del 27-07-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazione ritrovate all’ascolto della redazione Buonasera Gabriella Luigi in studio in apertura i dati della pandemia nelle ultime 24 ore 4522 nuovi positivi 24 decessi le terapie Intensive crescono di 7 unità i ricoveri sono 99 in più il 99% dei decessi da febbraio non aveva completato le dosi spiegano dall’istituto superiore di sanità intanto continuano le manifestazioni contrarie al Green pass a Roma in piazza ai manifestanti di io apro con i cori libertà Libertà Noah Green passi in piazza del Popolo tra i partecipanti in piazza anche i militanti di Forza Nuova il Green passo e non è la soluzione non risolverà l’epidemia i protocolli di sicurezza degli scambi rispettando non vogliamo fare i controllori dice una manifestante ondata di maltempo sull’Italiaemergenza nel Comasco Dove sono esondati i torrenti auto trascinate a Valle dalla forza dell’acqua ci sono state frane e strade interrotte particolarmente colpita la sponda occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno e la valle D’Intelvi si discute di Green passa anche per la scuola Occorre che tutto il corpo docente che ancora non si è vaccinato lo faccia entro l’inizio dell’anno scolastico per ridurre al minimo il rischio di contagio e scongiurare l’ennesima chiusura degli istituti se non sarà garantita la soglia di sicurezza di persona memorizzate bene valutare l’ipotesi di introdurre l’obbligo vaccinale per questa categoria lo scrive il governatore della Liguria Giovanni Toti contrario leader della Lega Matteo Salvini che non vuole l’obbligatorietà del pass per accedere agli istituti scolastici il piano scuola in vista del rientro in presenza settembre sarà presentato dal ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi il prossimo 29 luglio alla conferenza stato-regioni è tutto dallaVi auguro una buona serata

