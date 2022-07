Ultime Notizie Roma del 27-07-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale mercoledì 27 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Letta punta sulla lista del PD ma avverte la direzione del partito a causa della legge elettorale certe alleanze sono obbligatorie e si dice pronto a fare da front Runner oggi vertice del centrodestra con al centro il nodo della premiership il caso Moratti Lombardia senso chiarimento mi sentirò libera ferma la vicepresidente della Regione il dipartimento di giustizia americano aperto un’indagine sulla condotta di Trump durante l’attacco capitoli del 6 gennaio 2021 secondo Fonti informate del Washington Post sequestrati i tabulati dei telefoni eBay più stretti consiglieri del Tycoon chiamatemi all’Antica ma incitare una rivolta contro agenti di polizia non è rispettare la legge dice biden accordo in Unione Europea sul piano per il taglio che della domanda di casa in vista dell’inverno solo l’Ungheria di orban vota contro la commissionevaluta con urgenza Come tradurre testi al prezzo che in Europa ieri ha toccato 200,4 euro al megawattora per l’Italia il risparmio di gas Sara del 7 % dice Cingolani il governo prepara il decreto bis in campo altri 14,3 miliardi l’esecutivo non si ferma si cura draghi prospettando un autunno complesso oggi premier incontra le parti sociali il Fondo Monetario Internazionale intanto taglia le Stime di crescita per l’Italia nel 2023 incalza avanti con le riforme tutti noi come chiesa Abbiamo bisogno di guarigioni di essere risanati dalla tentazione di scegliere la difesa delle istituzioni anziché la ricerca della verità dice Papa Francesco dal suo viaggio in Canada e Rivolgendosi gli indigeni affermati e Preziosi per me e per la chiesa si smorza il gran caldo e Arrivano i temporali soprattutto al nord che erano oggi a 11 le città viene da bollino rosso e domani saranno nuove allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo Basilicata Lombardia Marche Molise Piemonte Puglia Trentino Alto Adige e Umbria e noi per il momento ci fermiamol’augurio di un buon proseguimento di ascolto A che età

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa