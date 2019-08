Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio non sono bastate 4 ore divertiti ieri sera a Palazzo Grazioli per raggiungere un accordo di governo tra Movimento 5 Stelle PD che torneranno incontrarti questa mattina che parlano di strada in salita sul programma mentre i pentastellati tengono il punto sul ponte avvertono La pazienza ha un limite Salvini intanto accuse Eriberto ne era pronto da tempo oggi pomeriggio secondo giro di consultazioni di Mattarella con Movimento 5 Stelle che sparirà per ultimo al Colle domani sera in Francia si è chiuso con due persone da parte di Trump ha un negoziato serio sul un incontro nelle prossime settimane col presidente iraniano rohani il Brasile rifiuto intanto 20 milioni di aiuti contro gli incendi in Amazzonia bloccati dal vertice e Nova lite tra Macron e bolsonaropresidente brasiliano che accusa quello francese di atteggiamento colonialisti co Hong Kong la governatrice la non lascia e rifiuta l’aiuto di truppe cinesi e resta in carcere senza possibilità di soluzione Angela Barini la prostituta quarantunenne arrestata per aver fornito dosi mortali di oppioidi allo chef Andrea zamperoni di Cipriani dolci a New York nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti Marini sarebbe stata arrestata già altre 24 volte per il possesso di oggetti rubati o sostanze illegali è durata Meno di 2 giorni la chiamo Rosa evasione con le lenzuola dal carcere napoletano di Poggioreale del 32enne polacco Robert di Toschi accusato di omicidio la polizia lo ha catturato ieri sera in Corso Garibaldi a Napoli non troppo lontano dalla casa circondariale il Cappellano del carcere per l’intanto di persone chiuse in una situazione disumana e degradante voltiamo pagina la Johnson & Johnson è stata ritenuta responsabile di aver alimentato la crisi degli oppioidi in Oklahoma e dovrà pagare 572 milioni di dollaristazione creata dall’epidemia nello stato americano la società ha annunciato che farà ricorso contro la storica decisione di un giudice Distrettuale della Contea di Cleveland sport in chiusura nel posticipo della prima giornata della Serie A di calcio subito bene l’Inter di Conte che batte 40 il Lecce in un San Siro gremito di 60 mila tifosi gol di brozovic senti Lo Capo e Candreva plauso internazionale per il coraggio di Mihajlovic in panchina ieri 40 giorni dopo la diagnosi di leucemia un paziente esemplare per il primario del Sant’Orsola Per quanto riguarda gli USA Open out Seppi Fognini Lorenzi Giorgi oggi in berrettini Fabiano Sonego cecchinato era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

