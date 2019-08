Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata da una relazione da Francesco Vitalini studio apriamo come sempre con la pagina politica non sono bastate 4 ore di vertice ieri sera a Palazzo Grazioli per raggiungere un accordo di governo tra Movimento 5 Stelle PD che torneranno incontrarti questa mattina idee mi parlano di strada in salita sul programma mentre i pentastellati tengono il conto su conti avvertono La pazienza ha un limite Salvini intanto accusa il ribaltone era pronto da tempo oggi pomeriggio a Vieste con il giro di consultazioni Mattarella con Movimento 5 Stelle che sparirà per ultimo al Colle Domani sera andiamo a parlare del G7 c’era molta attenzione molto all’inizio Invece lo spirito poi è stato positivo il presidente francese Emmanuel Macron ha tracciato un bilancio del vertice nella conferenza stampa conclusiva congiunta con il presidente americano Donald TrumpSe ti va per aiutare la Mazzoni ambiziosa giunto ribadendo che Trump vuole risolvere i problemi con la Cina soddisfatto anche il presidente degli Stati Uniti c’è stata una grande unità ed è stato un grande successo saremmo rimasti a parlare ancora un’ora voltiamo ancora pagina cronaca una prostituta Angelina Marini 41 anni è stata arrestata New York con l’accusa di aver fornito dosi mortali A3 per cui Andrea zampironi il capo chef di Cipriani dolci nella Grande Mela lo riportano alcuni media americani e parliamo ora di sport terminata 40 la partita a San Siro tra i soldi in panchina di Antonio Conti nerazzurri partono forte nel primo tempo si portano avanti contro zovic Estensi nella ripresa sono Invece loro acquisto Luca acqua e Candreva trovare la porta per mettere a Segno il primo poker casalingo ragazzi di Conte prima di chiudere torniamo all’estero carilah 2 delle dimissioni da governatrice di Hong Kong dopo oltre due mesi di proteste per democrazia ritenendo che la faseresponsabilità anche fare tutto il possibile per ripristinare legge e ordine in conferenza stampa ha promesso tolleranza zero contro la violenza proseguendo con la piattaforma di dialogo ha detto di incontrato un gruppo di giovani per cui alcuni che hanno partecipato alle proteste venute le sue richieste avanzate dal Movimento Non è questione di non rispondere questioni di non accettare quelle domande il governo ancora fiducioso di poter gestire disordini in corso dei due mesi senza l’assistenza delle forze cinesi è la risposta che la lama ha dato in merito a una domanda sul fatto che dichiarare lo stato di emergenza fosse più efficace e chiamare la guarnigione di Hong Kong dell’esercito di liberazione Popolare Cinese tra i timori che Pechino punti intervenire più direttamente contro le proteste E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto in linea

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa