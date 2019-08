Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio non sono passate 4 ore divertiti ieri sera Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra Movimento 5 Stelle PD che torneranno incontrarsi Stamattina idem e parlano di strada in programma mentre i pentastellati tengono i. su compie avvertono La pazienza ha un limite Attendiamo la posizione ufficiale del PD sui premier Salvini intanto accusa il ribaltone era pronto da tempo alle 16 al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella con il Movimento 5 Stelle che salirà per ultimo al Quirinale domani sera che abbiamo argomento il governo brasiliano ha dichiarato ieri sera che rifiuterà l’offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per gli incendi in Amazzonia lo riporta il quotidiano lo stato di San Paolo secondo il giornale brasiliano Palacio do planalto non al momento indicato il motivo del rifiuto viene precedente il ministro dell’ambiente brasiliano Riccardoaveva al contrario dichiarato che l’aiuto degli effetti era una eccellente misura il presidente brasiliano Jair bolsonaro mettevo in dubbio i dati internazionali sugli incendi in Amazzonia ha la situazione rientra nei limiti normali spinge in negativo il PIL della Germania nel secondo trimestre secondo dati dell’ufficio di statistica è sceso dello 0 1% nella prima finale ha il cavo del 1 e 3 esportazioni i dati confermano così La stima preliminare diffuse a metà agosto anno su anno il video è salito dello 0 4% della caduta dell’export è pari al 8% il maggiore declino degli ultimi tre anni in compenso viene meglio il mercato domestico Sul fronte dei consumi delle famiglie della spesa pubblica che esclude da governatrice di Hong Kong dopo oltre due mesi di proteste Pro democrazia ritenendo che la fase richieda responsabilità è che per tutto il possibile per ripristinare legge ordine Lama promesso tolleranza zerola violenza proseguendo con la piattaforma di dialogo il governo di Hong Kong è ancora fiducioso di poter gestire disordini senza l’assistenza delle forze cinesi nonostante l’impennata degli scontri tra attivisti Pro democrazia dell’ultimo weekend resta in carcere senza possibilità di cauzione Angelina Barini la prostituta di 41 anni arrestata per aver fornito dosi mortali di oppioidi allo chef Andrea zampironi Cipriani dolci a New York la donna dichiarata la pulizia di essere una prostituta e di aver dato zampironi Ecstasy liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso nel giro di una settimana altri due clienti della donna sarebbe stata arrestata già altre 24 volte per possesso di oggetti rubati o di droga è durata Meno di 2 giorni la clamorosa evasione con le lenzuola dal carcere napoletano di Poggioreale del 32enne polacco Robert lisowsky accusato di omicidio la polizia lo ha cantato ieri sera in Corso Garibaldi a Napoli non troppo lontano dalla casa circondariale il caffècarcere Parma intanto di persone rinchiuse in una situazione Bisu mamma e degradante argomento il primo turno degli US Open di tennis la statunitense Serena Williams Elimina con un pesante 6161 russa Maria Sharapova mettendola per la 19esima volta consecutiva pratica invece lo svizzero Roger Federer che ha superato dopo 47 in 22 indiano sumit nagal Il diciottenne italiano già aperto a testa alta il promesso disordine US Open contro lo svizzero Stan Wawrinka si ferma anche la corsa di tetti E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento

