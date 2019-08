Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla stazione appuntamento con informazione Gabriele Luigi in studio si inceppa la trattativa Movimento 5 Stelle PD per il governo il movimento ha nulla al vertice con i democratici previsto per questo oggi alle 11 inutile vedersi senza prima un sito ufficiale acconti premier fanno sapere i pentastellati Di Maio dice ai suoi di essere stanco di giochini anche il PD ha rinviato a domani mattina la direzione del Partito Democratico Intanto il Ministro dell’Interno Salvini ha firmato il divieto di ingresso transito e sosta nelle acque italiane per la nave leonor battente bandiera tedesca provvedimento già stato trasmesso ai ministri della Difesa delle Infrastrutture e dei Trasporti è quanto si apprende dal Viminale ieri la nave della NG Life line ha riferito il verso Corso 101 persone a bordo diche stava affondando al largo della Libia faccina espresso la sua forte insoddisfazione per il comunicato congiunto con cui il G7 ha sostenuto l’autonomia di Hong Kong recitando il ritorno alla calma dopo oltre due mesi di proteste Pro democrazia esprimiamo la nostra forte insoddisfazione e L’opposizione decisa al comunicato fatto dei leader al Summit del Giuseppe gli affari di un Kong ha affermato il portavoce del Ministero degli Esteri gangbang rilevando la natura domestica dei fatti sulla ex colonia nella conferenza stampa tenuta poco fa è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa