Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto della Stazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio continua la trattativa per il governo trattativa in salita dopo che il MoVimento 5 Stelle annullato il vertice di questo oggi con il Partito Democratico mentre il PD ha rinviato domani mattina direzione dei dem l’accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il vicepremier su questo non sente ragioni dicono dal Partito Democratico con Zingaretti smentisce il MoVimento 5 Stelle Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il movimento prima per noi i temi precisano i pentastellati rivedremo il PD quando nei loro organi di partito avranno dato l’ok al incarico a Conte nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmenteposizione su Giuseppe Ponte Questo è il nodo nelle trattative per l’eventuale Conte bis i nodi quindi sono quelli dei vice premier e dei Ministeri più pesanti domani nelle consultazioni i due partiti Potrebbero dare l’indicazione di Conte premier al quale poi spetterà il compito di testare se esistono le condizioni per la formazione del nuovo governo la strada Quindi per il momento è tutta in salita intanto sul fronte economico si guarda alla Germania la caduta dell’export tedesco spinge negativo il PIL del paese nel secondo trimestre dell’anno secondo i dati dell’ufficio di statistica è sceso dello 0 1% nella stima finale a causa del calo del 1% delle esportazioni dati confermano La stima preliminare anno su anno il PIL è salito dello 0 4% la caduta dell’export pari allo 0 e 8% il maggior declinogli ultimi 6 anni in compenso tiene meglio il mercato domestico Sul fronte dei consumi delle famiglie in crescita del 0% della spesa pubblica aumentata di mezzo punto percentuale argomento il governo brasiliano ha dichiarato ieri sera che rifiuterà l’offerta del G7 di 20 milioni di dollari di aiuti per la lotta agli incendi in Amazzonia lo riporta il quotidiano lo stato di San Paolo II giornale brasiliano a Palacio do planalto non al momento indicato il motivo del rifiuto in precedenza al ministro dell’ambiente brasiliano Riccardo saglio aveva dichiarato al contrario che l’aiuto del Giuseppe era un eccellente misura il presidente brasiliano Jair bolsonaro mette però in dubbio i dati internazionali sugli incendi in Amazzonia affermando che la situazione non rientra nei limiti normali per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa