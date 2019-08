Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio Movimento 5 Stelle Partito Democratico a Genova cancellato il vertice Previsto questa mattina posso ponendolo a domani in attesa di capire se l’ipotesi di un conte vs sia accettabile dal Partito Democratico C’è stato uno scambio di accuse con Zingaretti che ha detto che Di Maio sarebbe fare il Ministro dell’Interno e vicepremier Di Maio smentisce il MoVimento 5 Stelle non ha mai chiesto il Viminale il nodo è proprio quello dei ruoli delle Due forze politiche all’interno dell’eventuale nuovo governo sulla spartizione dei Ministeri del vicepremier e mentre Salvini attacca litigano sulle poltrone torna la prima repubblica nel pomeriggioNazzareno cabina di regia dei democratici ad Hong Kong alla Cina espresso la sua forte insoddisfazione per il comunicato congiunto con cui G7 ha sostenuto l’autonomia di un Kong sollecitando ritorna la calma dopo oltre due mesi di proteste Pro democrazia esprimiamo la nostra forza insoddisfazione e L’opposizione decisa al comunicato fatto dal ridere al Summit del G7 sugli affari di un affermato il portavoce del Ministero degli Esteri gangfeng rilevando la natura domestica dei fatti sul ex colonia cinese l’export della Germania meno 3 % spinge il PIL del paese in territorio negativo meno 31 per 100 ° confermano così La stima preliminare su hanno il pile è salito dello 0 4% la caduta dell’export è pari allo zero 8 % il maggiore declino degli ultimi 6 anni è tutto della redazione Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa