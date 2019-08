Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio PD e Movimento 5 Stelle scambio di accuse tra i due partiti dopo la cancellazione del vertice di questa mattina che è stato per le 11 l’accordo di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno il vicepremier dicono dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle smentisce Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il MoVimento 5 Stelle prima per noi vengono i temi dicono il pentastellato intanto Zingaretti è rinviato a domani la direzione del PD ma ha convocato per le 4 di questo pomeriggio al Nazareno la cabina di regia dei democratici per assumere alle decisioni conseguenti sulla crisi di governo anche a seguito della cancellazione da parte della Presidenza del Consiglio dell’incontro Previsto questa mattinati dico una delegazione pentastellata si legge in una nota dialogo bruscamente interrotto non capiamo perché speriamo di riprendere dice il capogruppo alla Camera del Rio vicano sulle poltrone torna la prima repubblica attacca Salvini sulla morte dello chef Andrea zamperoni trovato morto a New York la polizia arrestato Angelina bar un’accusa di aver ceduto al 33enne dosi mortali di fentanil potente analgesico oppioide sintetico da una 41enne di grado di essere una prostituta di aver dato a zamperoni Estasi liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti i bambini sarebbe stata arrestata già altre 24 volte per possesso di oggetti rubati droga il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha firmato il divieto di ingresso transito e sosta nelle acque italiane per la nave tedesca Eleanor il provvedimento già stato trasmesso i ministriripresa dei trasporti lo si apprende dal Viminale ieri la nave della NG Life line ha riferito di aver soccorso in mare 101 persone a bordo di un gommone mentre stava affondando al largo della Libia il governo brasiliano invece ha rifiutato i 20 milioni di dollari di aiuti offerti dal G7 per combattere gli incendi in Amazzonia l’annuncio del rifiuto arriverà lo ha confermato il ministro brasiliano onyx Lorenzoni è tutto dalla redazione Vi auguro una Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa