Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione martedì 27 agosto in studio Giuliano Ferrigno spaziali formazione politica in apertura e scontro Movimento 5 Stelle PD dopo la cancellazione del vertice per il governo al via il secondo giro di consultazioni al Colle con i presidenti delle camere e i gruppi misti accordo rischia di saltare per le ambizioni personali di Di Maio vuole il Viminale fare il vicepremier dice il Partito Democratico Ma io non ho chiesto il Viminale per il movimento la replica ma tra i pentastellati si alza la tensione giallo attacca Di Battista che esplicitamente persegue la strada del voto o del ritorno con la lega contro la volontà del gruppo di Grillo non può dettare condizioni in campo anche i pompieri nessun veto su Conte dialogo bruscamente interrotto non capiamo perché speriamo riprenda dice Delrio che con te non si sa.bellissimo passo avanti la trattativa non è saltata faeco d’uva litigano sulle poltrone torna la prima repubblica attacca Salvini della Lega Tornano i segnali di apertura al Movimento 5 Stelle ci credo non sono cose vere Quindi a me non interessano e quanto ripetere la sua casa di Casalpusterlengo provincia di Lodi Oriella aveva la madre di Andrea zamperoni lo chef trovato morto a New York in queste ore prosegue la madre hanno detto che noi genitori eravamo andati a New York invece siamo qui non sono cose vere la polizia Ha arrestato Angelina Barini con l’accusa di avere ceduto al 33 anni e dosi di fentanyl potente analgesico oppioide sintetico da donna 41 anni ha dichiarato di essere una prostituta di aver dato zamberoni Ecstasy liquida dopo che lui l’aveva pagata per sesso nel giro di una settimana altri due clienti della donna sono morti Marini sarebbe stata arrestata già altre 24 volte per possesso di oggetti rubati o di droga argomento navetta so io mentre 14 con a bordocosmonauta Russo è riuscito ad attaccare alla stazione spaziale internazionale alle 5:08 ora italiana il 24 agosto un primo tentativo di aggancio Era fallito probabilmente per un problema nel sistema automatizzato di lancio il robot gioiello dell’ intelligenza artificiale Mellin rahasia sarà utilizzato per alcuni esperimenti a bordo della Stazione Spaziale a occuparsene sarà uno cosmonauta Russo economia chiusura dell’export sui negativo il PIL della Germania nel secondo trimestre Secondo i dati dell’ufficio di statistica è sceso dello 0,1% nella prima finale a causa del calo del 1,3% nelle esportazioni riconfermano così La stima preliminare diffusa metà agosto hanno il suo hanno i pilastri dello 0,4 e la caduta dell’export è pari allo 0,8% il maggiore declino negli ultimi sei anni grazie per averci seguito periodo tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa