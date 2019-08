Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale informazioni Buona serata redazione in studio la Giulia non Ferrigno molti morti in un naufragio al largo delle Coste libiche vengono segnalati dal servizio telefonico alarm phone che nella notte arriva racconta una richiesta di soccorso da un balcone difficoltà con un centinaio di profughi a bordo 2 mg riferisce di avere parlato con le autorità libiche che sono intervenuti e hanno recuperato circa 90 persone non è ancora chiaro speck e non Twins Quanti sono i morti quanti sopravvissuti questi sono i tuoi morti Europa la tua politica di deterrenza uccide si legge nella suite il Mediterraneo minacciato dalle ondate di calore in profondità fanno aumentare le temperature fino a 2 ° rispetto alla media nello Ionio nella parte sud-ovest del bacino mettendo in pericolo le specie soprattutto Coralli e spugne lui indica la ricostruzione di 35 anni di storia delle ondate di caloreil Mare Mediterraneo pubblicato su una rivista dal gruppo del Centro nazionale francese per le ricerche meteorologiche l’università di Tolosa yester il presidente brasiliano bolsonaro ha detto che se il suo collo francese Macron vuole che si discuta l’assistenza della G7 per combattere la deforestazione in Amazzonia come ha proposto il vertice deve ritirare gli insulti che gli arriva volte rispettare la sovranità nazionale del Brasile sul suo territorio in chiusura la cronaca Una donna di 48 anni uccisa a coltellate il marito di 53 al culmine di una lite nella loro casa Margherita di Savoia in provincia di barletta-andria-trani è stata bloccata dai Carabinieri e portato in caserma a Cerignola provincia di Foggia è tutto grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione

