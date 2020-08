Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio vertice tra governo e regioni sulle linee guida per la ripartenza della scuola lasciato sul tavolo i nodi della gestione di eventuali contagi da covid 19 di trasporti scolastici quest’oggi toccherà la conferenza stato-regioni dipanare limpas i governatori potranno formalizzare delle proposte intanto la ministra Azzolina annuncia l’arrivo di 70 mila unità di organico tra docenti e personale ATA e il commissario Arcuri con Monica la consegna di Gioele mascherina le scuole e venerdì l’arrivo dei Banchi monoposto ieri nell’ultimo bollettino nuovo aumento dei contagi di covid 1367 in un anno rispetto agli 878 registrati nella giornata precedente 13 decessi 93.000 i tamponi eseguiti 20000 in più del giorno precedente solo una regione la Val d’AostaNon fa registrare nuovi casi nelle ultime 24 ore la regione con più positivi era Lombardia 269 in un giorno seguita da Lazio 162 Toscana 161 governo intanto impugnato l’ordinanza del presidente della Sicilia nello Musumeci che prevede la chiusura delle porte dei centri di accoglienza per migranti presenti sull’isola alla base dell’impugnazione la considerazione che la gestione del fenomeno migratorio e competenza dello Stato non delle regioni ma il governatore non si ferma nessuno pensi che un ricorso possa affermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria completa noi e non ad altri e su questa strada proseguiremo ha detto Musumeci secondo il Viminale migranti sbarcati in Italia dal primo gennaio al 25 agosto 2020 sono oltre 17.000 più del triplo di quelli arrivati nello stesso periodo del 2019 è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa