Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno coronavirus in apertura della conferenza delle regioni ha provato le indicazioni operative per i casi ai focolari covid-19 nelle scuole Ma permangono le preoccupazioni per aule trasporti ho detto il vicepresidente del friuli-venezia Giulia Riccardo Riccardi film governatore della Liguria Giovanni Toti Chi ha dei regole per poter comprare mezzi di trasporto pubblico senza gare è lunga quello dell’Abruzzo Marco Marsilio denuncia che la linea del Governo è sempre la stessa arrangiatevi mentre il Presidente delle Marche sostiene che per il trasporto scolastico serve un compromesso furono i primi 7 mesi dell’anno le ore autorizzate sono state oltre 2,7 miliardi in cassa integrazione e fondi di solidarietà al 99% con causale emergenza sanitaria covid 19lo si legge nel osservatorio INPS sulla cassa integrazione le domande di indennità di disoccupazione presentata a giugno sono stati a €133788 in calo del 2,9% rispetto allo stesso mese del 2019 Il primo calo da febbraio le assunzioni dai datori di lavoro privati nei primi 5 mesi sono stati un milione 795 Mila con un calo rispetto allo stesso periodo del 2019 del 43% per effetto dell’ emergenza legata alla pandemia gli esseri per protesta contro la violenza razziale lo sport statunitense incrocia le braccia dal dal calcio al baseball i Lakers Los Angeles clippers vanno oltre e propongono la sospensione definitiva della stagione NBA proseguono gli scontri intanto nel Wisconsin Dove è stato identificato che ha sparato la schiena dell’altro americano Jacob Black sa che per ora non è stata annunciata alcuna accusa nei confronti dei poliziotti coinvolti nell’episodio arrestati invece il diciassettenneucciso due manifestanti Durante gli scontri il minorenne aveva partecipato anche ad un comizio di Trump e siamo negli Stati Uniti perché è entrata nel vivo la convention repubblicana sia terzo giorno ed è stata tutta per Mike Spencer ieri che ha accettato umilmente nomination per la vicepresidenza duro attacco al candidato dem John biden definito cavallo di Troia della sinistra radicale intanto dirigenti dell’intelligenza sconfessano Trump e ritengono il voto per posta di novembre sicuro rispetto al potenziale interventi stranieri il CEO di Tik Tok lascia l’azienda sotto pressione negli Stati Uniti dove il governo l’accusa di rappresentare un pericolo per la sicurezza nazionale è tutto grazie per averci seguito le muse notturna non la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa