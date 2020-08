Ultime Notizie Roma del 27-08-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la conferenza delle regioni approva le indicazioni operative per gestire casi positivi e focolai di covid-19 nelle scuole Ma permangono le preoccupazioni per aule trasporti lo spiega il vice presidente del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi governatore della Liguria Giovanni Toti chiede regole per poter comprare mezzi di trasporto pubblico senza gare quello dell’Abruzzo Marco Marsilio denuncia che la linea del Governo è sempre la stessa arrangiatevi quello delle Marche sostiene che per il trasporto scolastico serve un compromesso il presidente della Sardegna Solinas e chiede che L’intesa sui tamponi banca per tutte le regioni non sono per il laccio Intanto in Umbria tutti al personale scolastico risultano negative gli esseri il dipartimento di giustizia americano apre un’inchiesta sul caso di Giacobbe Blake e la Pro americano rimasto paralizzato dopo che un agente di polizia che gli ha sparato alla schiena 7 colpistola che non sia nel Wisconsin le indagini per appurare se ci siano state violazioni dei diritti civili erano guidati dall’ex di intanto per protesta contro la violenza razziale lo sport statunitense Incrocia le braccia basket calcio baseball e promozione con gli scontri nel Wisconsin Dove è stato identificato la gente che ha sparato a Blake ed è stato arrestato il diciassettenne che avrebbe ucciso due manifestanti Secondo indiscrezioni avrebbe anche partecipato ad un comizio di Trump pensavo negli Stati Uniti l’economia americana nel secondo trimestre si è contratta del 31,7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno è quanto emerge dalla seconda settimana di giugno che risulta in lieve miglioramento rispetto almeno 32,9% della prima rilevazione il date migliore delle attese degli analisti che scommettevano ad una contrazione del 32,5% le richieste di sussidi alla disoccupazione cadono di 98 mila unità rispetto alla settimana scorsa pur rimanendo sopra Il Milione a 1,01 milioni un’ultima notizia in chiusura la Russia è costituito su richiesta del presidente bielorusso lukashenkounità di riserva delle forze di sicurezza pronto a intervenire lo rende noto Vladimir Putin intervista tv ma le forze russe non verranno impiegate fino a che elementi estremisti della Bielorussia non ho il trapezio erano i limiti e non ho come atti di violenza gratuita Bielorussia però insiste Putin e devono ascoltare la piazza e lukashenko assicura che lui le opposizioni le ascolterà ma solo quelle moderate non io e tre misti è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

