Ultime Notizie Roma del 27-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale e buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio visita rivendicato L’attacco di ieri all’aeroporto di Cavour che ha causato almeno 90 morti e circa 170 feriti 13 i militari americani rimasti uccisi risponderemo con precisione in Afghanistan detto biden il presidente americano in lacrime ieri nel suo discorso TV Ve la faremo pagare siamo pronti inviare altre truppe Se necessario l’evacuazione va avanti assicurato oltre 100.000 finora le persone tratte in salvo dal paese asiatico cui Ponti aerei dal 14 agosto e si concluderà oggi il potere italiano con la pianista ancora partenza dell’ultimo ec130 da Cavour ieri paura un Hercules italiano Decollato tra gli spari prima della strage nell’aeroporto della capitale afghana condanno questo rende vivi l’attacco contro persone inermi che cercano la libertà Ringrazio tutti gli italianisi prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani ha detto draghi il premier oggi riceve la rosa ufficialità della cabina di regia in programma Ma oggi ma la Sicilia è già tecnicamente in zona gialla Dal prossimo lunedì sarà la prima regione a cambiare il colore coi nuovi criteri per calcolare il rischio covid approvati a fine luglio in bilico invece la Sardegna o il tasto di vita in leggero aumento altre 27% altri 43 i decessi durigon annuncia le dimissioni del sottosegretario all’economia Dopo un incontro con Salvini l’esponente leghista c’è della bufera innescata dalla sua proposta di tornare al vecchio nome del parco di Latina dedicato al fratello di Mussolini fino al 43 oggi allerta maltempo gialla per rischio temporale in 4 regioni d’Italia Abruzzo Lazio Umbria e Veneto Coldiretti stima danni alla struttura per oltre un miliardo di euro intendi via Libera del Consiglio dei Ministri allo stato di emergenza per Sicilia per venire Molise Calabria Patronelli parla di un primo step per aiutare il territorio lo sport sorteggiodividi per le italiane in Champions il Milan nel girone di ferro con Atletico Liverpool porto Juve con celti lukako San Pietroburgo e malmoe intercorre Aldo e Piras Villareale United Young Boys per l’Atalanta la Roma batte 3-0 il Trabzonspor e va ai gironi di conference Per la serie A oggi gli anticipi della seconda giornata udinese-inter Paralimpiadi altre stelle medaglie azzurre dal nuoto e ci fermiamo qui Buona giornata e buon proseguimento di ascolto a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa