Ultime Notizie Roma del 27-08-2021 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e venerdì trovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco in studio Lisi Te rivendicato l’attacco di ieri aeroporto di Kabul che ha causato almeno 90 morti e circa 160 feriti 13 militari americani rimasti uccisi risponderemo con forza e precisione africani detto biden vicepresidente americano in lacrime ieri nel suo discorso in TV Ve la faremo pagare siamo pronti inviare altri troppo e se necessario l’evacuazione va avanti assicurato oltre 100.000 finora le persone tratte in salvo dal paese quel poteri dal 14 di agosto ed ha riunito il Ministro della Difesa britannico ben Valsassinanews non c’è che l’operazione di evacuazione del Regno Unito dall’afghanistan Si concluderà tra poche ore e infatti oggi ultima Ponte ero italiano con la pianista non la partenza da Cavour ieri paura non Hercules italiano Decollato tra dispari prima della strage nell’aeroporto della capitale afghana condanno questo rende vile attacco contro persoinermi che cercano la libertà Ringrazio tutti gli italiani che si prodigano in questo straordinario sforzo umanitario per salvare i cittadini afghani l’ho detto draghi il premier non sta per avere un faccia a faccia Palazzo Chigi con il ministro degli Esteri Russo serghei lavrov e successivamente un probabile colloquio telefonico con il presidente cinese spingi impegno mi consiglierai di Joe biden stanno valutando di raccomandare al presidente americano la conferma di Jerome Powell alla della Fede non secondo mandato lo riporta l’agenzia Bloomberg citando alcune fonti secondarie quali Powell dovrebbe essere affiancato da lei brainard alla vicepresidenza l’ha copiata sarebbe in grado di accontentare i progressisti democratici settici su Power l’attuale presidente della Fed gode Del sostegno di una buona fetta di Liberale di repubblicani oltre quello del segretario al tesoro Janet yellen biden non ha ancora sciolto le riserve della sarebbe attesa in autunno e si attende l’ufficialità della cabina di regia in programma oggi nella Sicilia è già tecnicamente in zona gialla Dal prossimo lunedì sarà la prima regione a cambiare colore coi nuovi criteri perrischio covid approvati a fine luglio in bilico la Sardegna tasso di positività in leggero aumento alla 327 altri 43 i decessi la Nuova Zelanda esteso fino al 31 agosto e Nazionale Imposta la settimana scorsa dopo la scoperta di un nuovo paio di varianti delta del coronavirus è anticipato che le restituzioni dureranno più a lungo ad Auckland epicentro dell’infezione nuovo focolaio che conta oggi 347 casi di cui 70 nelle ultime 24 ore ha segnato il ritorno del virus nel paese dopo un’assenza durata sei mesi la Premiere Giacinta avena spiegato che ad Auckland nella vicina regione del nord prendi lockdown rimarrà almeno altre due settimane e oggi allerta maltempo gialla per rischio temporali in quattro regioni d’Italia Abruzzo Lazio Umbria e Veneto Coldiretti stima danni all’agricoltura Per oltre un miliardo di euro di incendi via Libera del Consiglio dei Ministri dello Stato d’emergenza per Sicilia Sardegna Molise Calabria Patronelli parla di un primo step per aiutare il territorio ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa