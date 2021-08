Ultime Notizie Roma del 27-08-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione venerdì 26 agosto il microfono Giuliano Ferrigno Ester in apertura e di oltre 100 morti il bilancio degli attentati di ieri all’aeroporto di Kabul lo riporta il Wall Street Journal secondo cui tra le vittime ci sono 13 soldati americani già stati almeno 90 cittadini afghani è partito con i tempi si preparano ad altri attacchi terroristici da parte dell’isis che potrebbe includere l’uso di auto bombe razzi contro l’aeroporto di Kabul mentre continuano le operazioni di evacuazione americane Joe biden è aperto addolorate A pranzo non ha trattenuto le lacrime parlano in diretta La Nazione degli Eroi morti a Kabul per una missione altruista poi ha promesso non dimenticheremo riprenderemo e ve la faremo pagare l’America non si farà intimi della colazione va avanti Siamo pronti e via le altre truppe che sarà necessario per il presidente americano sono le ore più difficili drammatiche di fronte a lui lo scenario più tragico che poteva scaturire dalla crisi Appiano e dalla sua io devo capire hai decisoabbandonare il paese entro il 31 agosto incubo peggiore si è avverato nel caos che ne è seguita ora il si contano almeno 13 soldati americani uccisi mentre lavoravano l’evacuazione di migliaia di persone ancora mille gli americani da portare per il pentagono che ammette gli attacchi continueranno torniamo in Italia Silvio Berlusconi ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da ieri pomeriggio per controlli il post covid e l’idea di partita lì era stato ricoverato dal 6 aprile al primo maggio e poi era tornata ora nell’ospedale Milanese a metà maggio per ulteriori controlli dovuti principalmente gli strascichi lasciati dal coronavirus contratto lo scorso anno le notizie diffuse oggi dal quotidiano la Repubblica e mezzo a farti Italia sono destituite di ogni fondamento il presidente Silvio Berlusconi non ha mai offerto il cavaliere del lavoro dottor Giovanni Malagò la guida di Forza Italia e quanto afferma una nota del partito in merito ad un incontro nei giorni scorsi nella villa di Berlusconi in Sardegna per l’ex premier è il presidente del CONI e scende seppur di poco l’indice di trasmissibilità secondo il monitoraggio settimanale di l’andamento dell’epidemia in Italia il valore RT passa da uno e uno della scorsa settimana 10 uno di questiulteriore ribasso conferma Una tendenza in atto già da alcune settimane violento secondo quanto si apprende invece per l’incidenza nazionale con 77 casi ogni 100.000 abitanti per il periodo 2026 agosto rispetto a 74 casi di 7 giorni prima i valori sono all’esame oggi della cabina di regia sono 10 le regioni e le province autonome che risultano invece classificate a rischio moderate la Sicilia che dovrebbe diventare gialla da lunedì è classificata a rischio girato ma con un’alta progressione di escalation nei prossimi 30 giorni le restanti 11 regioni risultano classifica del tuo passo oltre la Sicilia che ha superato le soglie per i ricoveri e le intensiva il rischio moderato di quanto Abruzzo Basilicata Calabria Campania Liguria Piemonte Trento Puglia e Valle D’Aosta è tutto per il momento Grazie per averci seguito le mie cose tornano alla prossima edizione

