Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale sabato 27 agosto Buongiorno da Francesco Vitale vola il prezzo del gas con l’inverno alle porte l’Unione Europea convoca entro metà settembre una consiglio straordinario dei ministri dell’energia per affrontare l’emergenza al lavoro anche il governo italiano con Confindustria che chiede nuove misure e croniche chiarisce il tetto al prezzo è irrealizzabile di My assicura interventi incisivi emergenza energetica al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionalmente con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori un incesto il centro-destra si è fermato e Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi mai come premier afferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale perribatte il segretario del PD Credit Alitalia Di Maio spaventa invece una guerra economica in caso di una vittoria della Destra La battaglia della fede contro l’inflazione è lungi dall’essere terminata la Banca Centrale Americana andrà avanti con forza nel alzare i tassi di interesse anche se sarà doloroso per famiglie imprese così pago e le più che mai una doccia fredda per i mercati le borse europee hanno chiuso ieri tutte in calo con Milano a meno 2 e 49% a Wall Street Dow Jones e il Nasdaq hanno perso il 3% ti apre oggi in Vaticano l’ottavo concistoro di Francesco che convoca a Roma fino a martedì cardinali di tutto il mondo per assegnare 20 porpore decidere le date di due canonizzazioni Una sorta di pre conclave con i massimi esponenti della chiesa chiamati a scegliere la strada del futuro l’ambasciata Ucraina presso la Santa Sede sempre le pensioni per le parole del Papa sulla collina sottol’importanza delle relazioni Chi è Vaticano è morto colpito da un fulmine mentre era in bicicletta sulle montagne torinesi Alberto Balocco industriale 53enne della celebre azienda Dolciaria testa torte per un suo amico di 55 anni mountain bike e accanto a lui maltempo oggi allerta Gialla in Abruzzo Basilicata Calabria emilia-romagna Molise Sicilia Toscana Trentino Umbria e Veneto lo sport negli anticipi della terza giornata della Serie A di calcio Lazio sinfonia 31 all’Olimpico contro l’Inter mentre l’Udinese passa 21 in casa del Monza oggi altri 4 metri Cremonese Torino Juventus meno Roma alle 18:30 Milan meno Bologna Spezia Sassuolo 20:45 Per la serie B stasera tre partite col Palermo che ospita la Ascoli al via oggi la via femminile con Como Juventus per la Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio del Belgio per il volley stasera col cara bell’esordio dell’Italia ai Mondiali ed è tutto per questa edizioneti ascolto

