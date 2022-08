Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati raccolto dalla redazione da Francesco Vitale studio la guerra in Ucraina Aggiungi al 185o giorno c’è sempre tensione intorno al destino della centrale nucleare di zaporizhia anche se filorussi assicurano che la situazione sotto controllo e che quindi non c’è nessuna ragione per evacuare la centrale la situazione quindi sarebbe sotto controllo un team di esperti dell’agenzia internazionale per l’energia atomica dovrebbe ispezionare la centrale prossima settimana Digli che biden chiedono moschea di smilitarizzare l’aria dell’impianto e restituirne il pieno controllo a Kiev anticipiamo la pagina sportiva finisce 31 Lazio Inter secondo anticipo della terza giornata di Serie A all’Olimpico va in scena un match intenso ed equilibrato che biancocelesti sbloccano al quarantesimo con un colpo di testa di Felipe Anderson Laura agguanta il pari inizioma settantacinquesimo ci pensa Luis Alberto a riportare avanti i suoi con un gol capolavoro al 86esimo poi il sigillo di Pedro che mette il ghiaccio la partita primo KO per Inzaghi scavalcato da spararsi in vetta voltiamo pagina dopo due settimane di trattative gli stati membri dell’ONU non sono riusciti a finalizzare il trattato per la protezione dell’altomare con diversi importanti controversie che restano ancora Peppe bloccano un accordo cruciale per la salvaguardia degli oceani dopo oltre 15 anni di discussioni informali e poi formali per produrre un testo vincolante volta stai a guardare questa la storia che copre quasi la metà del pianeta questa quinta sessione avrebbe dovuto essere Lupia Come già la quarta a marzo cronaca due ciclisti in mountain-bike sono stati trovati a Pragelato in Val Chisone fra le montagne nel Torinese secondo il tuo posto Alpino sarebbero stati colpiti da un fulmine la chiamata di emergenza è stato effettuato da un automobilista di passaggio nei pressi del Rifugio dell’assietta Vani i soccorsi dell’ambulanzavittime è il 56enne Alberto Balocco presidente amministratore delegato dell’ industria Dolciaria fondata dal nonno Aldo nel 1927 l’altra vittima e 55 anni Davide originario di Torino è residente in Lussemburgo Dobbiamo chiudere con la scuola il prossimo 30 agosto manifestazione a Roma indetta dal ANIEF sentiamo presidente del sindacato Marcello Pacifico domani ma quella politica deve dare delle risposte subito il 30 agosto il 31 nel decreto legge aiuti prima che inizi la scuola la scuola ha bisogno di un organico aggiuntivo bisogna di precari in ruolo la scuola non ha bisogno di norme come quello del docente esperto che si faranno fra 10 anni ed è tutto buon proseguimento di accordi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa