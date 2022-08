Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio voi il prezzo del gas l’emergenza energetiche al centro anche del dibattito politico con Salvini che preme per evitare razionamenti con Calenda che chiede alla meloni aletta di votare a favore dei rigassificatori se alle elezioni il centro-destra si affermasse Fratelli d’Italia non ho ragione di credere che Mattarella non indichi i miei Come premi era ferma la meloni Letta cosa Intanto la Russia di ingerenze Nella campagna elettorale per favorire la destra lupi ribatte il segretario del PD scredita l’Italia Di Maio parente invece una guerra economica in caso di una vittoria della Destra andiamo in Piemonte 2 mountain bike Air sono stati trovati senza vita fra le montagne delle Torinese uno dei due dei due striale Alberto Balocco 56 anni titolare amministratore delegato dell’omonima azienda Dolciaria la seconda vittima e Davide Vigo 55 anni originario di TorinoAmburgo a Torino intanto la procura ha aperto un fascicolo affidato al PM Francesco rosa per gli accertamenti di rito torniamo all’estero bombe russe sulla regione della polizia morti cinque civili preoccupa la situazione alla centrale nucleare Ucraina e secondo il Wall Street Journal ispettori dell’aiea si stanno preparando l’ispezione all’inizio della prossima settimana forse già lunedì l’appello di Genesi l’hai arrivi il prima possibile la situazione continua a essere rischiosa la Russia ha tagliato nelle scorse ore l’energia la centrali nucleari Ucraina di zaporizhia e le bombe lanciate nella zona fanno tenere i gravi rischi per le ukraini sono poi riusciti a riconnettere alla rete lo stabilimento per i film russi la situazione sotto controllo ma per Borella invece è molto preoccupante l’ex presidente russo medvedev è morta per evitare la terza guerra mondiale falso che vogliamo eliminare vecchi hanno detto e rimaniamo all’estero in alcuni degli scatoloni prelevati dalla residenza di Donaldlago in Florida C’erano anche informazioni sull’identità di spie fonti informatori collaboratori agenti sotto copertura e di tutta la catena per la raccolta di informazioni di intelligence questo tipo di dettagli sono classifica sono tra i più sensibili e protetti dal governo perché in gioco ci sono vite umane perché perdere anche una di queste figure potrebbe tradursi non farsi indietro di anni per l’intelligence americana torniamo in Italia si è tenuta nel pomeriggio di ieri l’autopsia sul corpo di Alessandra Matteuzzi la donna di 56 anni uccisa martedì sera a Bologna dal suo ex compagno l’uomo il ventisettenne Giovanni Giovanni è comparso davanti al GIP e si è avvalso della facoltà di non rispondere per l’uomo è stato convalidato l’arresto del stata disposta la custodia cautelare in carcere la personalità dell’indagato animato da un irrefrenabile delirio di gelosia incapace di accettare con serenità e il verificarsi di eventi avversi come la cessazione di un rapporto perdipiù caratterizzato da incontri sporadici sono una manifestazione di eccezionale perRosita hai assoluta incontrollabilità ha scritto il giudice Intanto il Ministro della Giustizia Marta cartabia ha chiesto degli accertamenti riguardo i provvedimenti non presi dopo la denuncia per stalking fatti quasi si fa dalla vittima contro il suo assassino e ci fermiamo qui a voi tutti ancora l’augurio di un buon proseguimento di ascolto di una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa