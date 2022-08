Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio le forze che hanno lanciato la notte scorsa un attacco missilistico sui quartieri centrali della città di kharkiv secondo le prime informazioni non ci sono state vittime l’ho reso Noto su telegram sindaco della città il roteiro secondo quanto riporta un film porno bombardamenti missilistici tu che vive la parte centrale della città nei quartieri osmo bianchi e chi visti è sotto attacco ha scritto il Sindaco di russi avevano attaccato la città anche la notte del 24 agosto con il quartiere di nuovo baraschi la pagina politica il leader Matteo Salvini rilancia su Tik Tok la proposta di introdurre la leva obbligatoria mi ha parlato di un anno obbligatorio di servizio militare di servizio civile su base regionale i leader di azione Carlo Calenda vuole una larga coalizione che sostenga Mario Draghi premialtrimenti dice faremo un’opposizione costruttiva Una cosa è certa Mai staremo con i 5 Stelle afferma Calenda lo ha detto ieri sera durante un incontro pubblico a Viareggio andiamo in Piemonte Alberto Balocco presidente amministratore delegato dell’omonimo industria Dolciaria piemontese uno dei due escursionisti morti ieri pomeriggio colpito da un fulmine in montagna nella zona della stretta nel comune di Pragelato era in compagnia di un amico deceduto anche lui due stavano facendo un’escursione mountain bike Alberto Balocco aveva 56 anni compiuti appena l’altro ieri traffico da bollino rosso sulla rete stradale autostradale fino a lunedì mattina è partito già da ieri il primo grande contro esodo estivo sulle strade autostrade italiane intanto da prassi dalle 8 alle 16 di oggi è dalle 7:22 di domani domenica 3 in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti porti in chiusura Olimpico biancoceleste ancora fatale per l’Inter e la Lazio vince 3-1 con le reti di Anderson Luis Albertoil re sta in battuta Dopo tre giornate di campionato prima sconfitta stagionale per i nerazzurri dopo le vittorie contro Lecce e Spezia e ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa