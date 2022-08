Ultime Notizie Roma del 27-08-2022 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno andiamo subito in Abruzzo in primo piano perché tra i ragazzi tra i 25 Ei 30 anni sono stati colpiti sul Gran Sasso d’Italia mentre erano impegnati in un’escursione a Campo Imperatore da un fulmine erano a 200 metri dall’auto uno dei tre sarebbe in condizioni più gravi è stato portato in ospedale a L’Aquila nelle vicinanze c’erano dei tecnici del soccorso alpino che hanno chiamato subito l’elisoccorso gli episodi sulle vittime di fulmini cominciano essere numerosi in Italia in quest’estate fortissimi temporali improvvisi dolori Ieri la notizia di due ciclisti morti folgorati dalla montagna delle Torinese uno dei due era l’industriale Alberto Balocco 53 anni appena compiuti amministratore delegato dell’omonima industria Dolciaria nel cuneese a perdere la vita anche un suo amico Davide Vigo 55 anni Torinese residente in Lussemburgo gli altri la Russiafornire gas all’Europa dei volumi previsti dal contratto se l’occidente Non la mettere alle strette con le restrizioni a ferma il vicepresidente del consiglio di sicurezza Russo medvedev in un’intervista alla tv francese siamo pronti a fornire i volumi che sono stati contattati già ora Tuttavia Questo dipende dal sicuramente della posizione dei paesi occidentali ed europei andiamo in Ucraina come risultato di bombardamenti ricorrente l’infrastruttura della centrale nucleare di zapory è stata danneggiata e ci sono rischi di perdite di idrogeno e polverizzazione di sostanze radioattive il rischio di incendio Altissimo i livelli di radiazione intorno alla centrale rimangono normali nonostante i pesanti bombardamenti delle sugarine Apri mia portavoce del Ministero della Difesa Russo non caso sia neanche le forze armate ucraine hanno bombardato il territorio della centrale nucleare 3 volte nelle ultime 24 ore È che 4 colpi di artiglieria hanno colpito tetto dell’ impianto di stoccaggio del combustibile vediamo in Italia l’economia il rientro dalle ferie Sarà particolarmente amaro quest’anno a causa degli aumenti di prezzi e tariffe che stanno per abbattere gli italiani e che determinerannoproprio stancata d’autunno di media pari a + 711 euro annui a famiglia tra settembre e novembre lo denuncia il Codacons Calcolando le spese che dovranno affrontare gli italiani la prima spesa sarà quella alimentare di un incremento dei prezzi del 10% su base annua un nucleo di 4 persone sui trova così quest’anno a spendere €172 per i primi di fornimenti alimentari i post vacanze con una maggiore spesa di circa €16 rispetto al 2020 pagina covid in chiusura c’è un’indicazione delle due organizzazioni internazionali di riferimento l’agenzia Europea del farmaco il Centro europeo per il controllo e la sorveglianza delle malattie che invitano tutte le persone sopra i 60 anni ad un’ulteriore dose di richiamo il mio appello e di prenotare subito Non ti prende dose di vaccino in vista alimenti più complicati dice il ministro della Salute Roberto Speranza tu la vaccinazione aggiunge basta ambiguità lo dico a Salvini e meloni sulla ti dicono parole chiare Dobbiamo considerare che qualsiasi cosa accadrà dopo il 25 settembre dopo il voto il paese continuerà sulla linea del rispetto delle evidenze scientifiche non possiamo concludi il ministro permetterci errori su una materiadelicata è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

