Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale 1 Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio tutti i farmaci autorizzati al commercio nell’Unione Europea devono essere testati per l’eventuale presenza di nitrosammine sostanze cancerogene alla base del ritiro da parte dell’aifa dei lotti di ranitidina e che nel 2018 era stata anche causa del ritiro di molti farmaci antipertensivi contenenti valsartan richiede Lem l’agenzia Europea per i medicinali a titolo precauzionale intanto ho divide la sentenza della consulta che ha aperto al suicidio assistito PD e 5stelle cercano un accordo e scacciano l’idea dell’eutanasia di Maio auspica la legge sul fine vita e chi è che il parlamento leggi Feresto Salvini invece è contrario il governo Intanto pensa all’ipotesi di riordinare le aliquote dell’IVA a saldo Zero lo dice il Sottosegretario all’economia Alessio Villarosa si può abbassare su beni più sociali aumentare su altri intanto Di Maio da New York parla di abbassare l’IVA che utilizza il bancomat e la carta di credito innescando così un meccanismo virtuoso per l’agenzia di Rating Standard & Poor’s in Italia una riduzione delle incertezza politica e dei premi di rischio sovrani aiuta la fiducia e la domanda interna chiusura Sport lo stadio Meazza non va più bene per due grandi squadre come Inter e Milan San Siro ha fatto il suo tempo lo ha detto la di del Milan Paolo durante la presentazione dei progetti per il nuovo stadio un’unica struttura due anelli che si intersecano che rappresentano Milan ed Inter nel progetto curato dall’architettostatunitense David manica Intanto ieri sera Il Milan ha perso nel posticipo della quinta giornata di campionato ha perso in rimonta in trasferta contro il Torino 2 a 1 Doppietta di Belotti è tutto della redazione buona giornata

