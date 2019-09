Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sollecito interferenze sul voto del prossimo anno da parte dell’Ucraina e la Casa Bianca ha tentato di avviare i contenuti della telefonata con zielinski secondo la talpa della CIA andrebbe punita come una spia attacca il presidente statunitense Trump è corrotto è una minaccia per il paese lo dice l’ex candidato alla Casa Bianca Hillary Clinton l’Arabia Saudita Chi è dalla comunità internazionale la massima pressione con tutti gli strumenti disponibili per porre fine alla condotta aggressiva dell’Iran dicendo che il modo più efficace per controllare terreno e tagliare le sue risorse finanziarie e le presidente statunitensevietato intanto ingresso negli Stati Uniti ad altri dirigenti del regime iraniano e alle loro famiglie tutti i farmaci autorizzati al commercio europeo verranno testati per l’eventuale presenza di nitrosammine sostanze cancerogene alla base del ritiro dei lotti di ranitidina lo richiede l’agenzia Europea per i medicinali divido intanto la sentenza della consulta che ha suicidio assistito mentre PD e Movimento 5 Stelle cercano un accordo per una legge sul fine vita che non sia eutanasia oggi per la terza volta tornano in piazza IV fiuter in 160 città italiane 27 paesi del mondo giovani per le strade per chiedere azioni forti e immediata e contro i cambiamenti climatici una manifestazione globale appoggiata dell’attivista Green Greta thunberg i primi dati del radar che monitora il ghiaccio sul Monte Bianco confermano uno spostamento di decine dial giorno lo sport in chiusura calcio ieri sera posticipo della quinta giornata di campionato il Torino ha battuto in rimonta il Milan per 2 a 1 Doppietta di Belotti è tutto dalla redazione buona giornata

