Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio negli Stati Uniti spunta una talpa dell’ACI ad accusare il presidente Donald Trump sollecito interferenze sul voto del 2020 da parte di Luca e la Casa Bianca tentò di insabbiare i contenuti della telefonata con zelenskij capo del governo ucraino a cose che fanno sollevare l’ex candidato alla Casa Bianca Hillary Clinton Trump andrebbe pulito come spia e uomo corrotto è una minaccia per il paese dice la Clinton la politica da porti da parte del Piemonte alla richiesta di consultazione sulla legge elettorale Nazionale che ricevuto l’appoggio anche dalla regione Abruzzo adesso interviene anche Salvini è ufficiale la primavera prossima avremo un referendum sul sistema maggioritariolex Ministro dell’Interno intanto sulla prossima legge di bilancio sconti mensile Chi paga con le carte con la restituzione di parte dell’IVA l’introduzione di una unica che da carta d’identità tessera sanitaria e Borsellino elettronico taglio delle commissioni almeno crimini pagamenti questi alcuni dei punti del pacchetto fiscale che il governo vuole introdurre con la prossima manovra finanziaria nella cronaca un 21enne congolese accoltellato più volte un vigilante e dopo averlo disarmato ha usato la sua pistola per sparare che la tetta e togliersi la vita è accaduto ieri pomeriggio sotto a un tunnel nei pressi della stazione di Roma Tiburtina l’aggressione si è consumata all’ora di punta davanti agli occhi atterriti di tanti passeggiare viene esclusa al momento l’ipotesi terrorismo terzo appuntamento con i fridaysforfuture le manifestazioni globali per chiedere aporti e immediate contro i cambiamenti climatici in Italia si manifesta in 160 città ma i cortei sfileranno in 27 paesi del mondo Intanto i primi dati del radar che monitora il ghiacciaio sul Monte Bianco confermano uno spostamento di decine di centimetri al giorno lo sport in chiusura a calcio Serie A ieri sera posticipo della quinta giornata di campionato il Torino ha battuto il Milan in rimonta per 2 a 1 grazie ad una doppietta di Belotti è tutto dalla redazione buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa