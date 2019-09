Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale E venne ritrovata l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitali studio oggi in 160 città italiane 27 paesi del mondo giovani scendono in piazza per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato Greta organizzano sciopero globale i primi dati del radar che monitora il ghiacciaio sul Monte Bianco conferma uno spostamento di decine di centimetri al giorno dovranno restare per 10 anni lontano dagli stadi 33 della Juventus coinvolti nell’inchiesta alla sbarra perché nei giorni scorsi azzerati i vertici del tifo organizzato bianconero mai prima erano stati messi i provvedimenti lunghi come quelli irrogati dal questore di Torino forte preoccupazione per il deterioramento del quadro di sicurezza della situazione Umanitaria in Libia è stata espressa dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che chiede un ritorno al dialogo intanto Riad chiede alla comunità internazionalemassima pressione con tutti gli strumenti disponibili per porre fine alla condotta aggressiva dell’Iran dicendo che il mondo più efficace per controllare Teramo e tagliare le sue risorse finanziarie Trump da vietato l’ingresso agli Stati Uniti ad altri dirigenti del regime iraniano e Trump sollecita interferenze sul voto 2020 da parte del l’Ucraina e la Casa Bianca tentò di insabbiare i contenuti della telefonata con tedeschi secondo la calza della CIA andrebbe pulita come una spia attacca il presidente americano Trump è un tornado umano corrotte una minaccia per il paese secondo la Clinton e tutti i farmaci autorizzati al commercio europeo vanno testati per eventuale presenza di nitrosammine sostanze cancerogene alla base delle ritiro dei lotti di ranitidina lo richiede agenzia Europea per i medicinali divide intanto la sentenza della consulta che ha perso al suicidio assistito mentre PD e 5stelle cerca un accordo per una legge e scacciano l’idea eutanasia è ufficiale la primavera prossima avrei un referendum maggioritario così Salvini dopo il file A parte del Piemonte la richiesta di consultazione sullarelazione favorevole anche l’Abruzzo frizione intanto all’interno della maggioranza sul vincolo di mandato Di Maio Lancia ma a Rosate del Rio precisano altre la costituzione e 323 reati contestati dalla Procura di Firenze Berlusconi c’è anche il fallito attentato a Maurizio Costanzo che nel 1993 sfugge l’esplosione di un’autobomba a Roma questa mattina con te vedrà Bonafede Orlando al centro dell’incontro la riforma della Giustizia il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto correttivo del codice di giustizia contabile porta per chiudere nel posticipo della quinta giornata della Serie A di calcio il Torino Madrid 2-1 in rimonta il Milan all’Olimpico staccando i rossoneri a Napoli Cagliari 9 punti piatek su rigore nel primo tempo e doppietta di Belotti in 4 minuti nella ripresa per grandi squadre con ambizioni San Siro ha fatto il suo tempo così Scaroni presentando il progetto per il nuovo entropia Formula 1 oggi le lettere in Russia ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa