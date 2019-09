Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio fridays for futures l’onda verde regione italiana di tutte le età Dalle prime ore di oggi sta riempiendo e colorando le piazze di 160 cifre da Palermo a Milano il 27 paesi in tutto il mondo molti gli slogan Ci avete rotto i polmoni gridano Torino mentre da Palermo la denuncia il mondo non è una discarica da Napoli la ricetta Non rompete ci il futuro da Cagliari l’ha visto merge eremo prima del mare vogliamo giustizia climatica sociale sono scesi in piazza per chiedere azioni forti immediate contro i cambiamenti climatici per il terzo Global climate Strike ispirato da Greta Van fleet saluti cortei buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo il cambiamento sta arrivando e invece è iniziata alle 11 a Palazzo Chigi un vertice di governo Solo giustizia con il premier Giuseppe Contedella giustizia del MoVimento 5 Stelle Alfonso Bonafede guardasigilli e vicesegretario del PD Andrea Orlando aggredito l’ex sindaco di Farindola Pescara Massimiliano giancaterino questa mattina del bar di Pescara durante una pausa della seconda udienza preliminare sul disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola in provincia di Pescara giancaterino che uno dei 25 imputati è stato aggredito alle spalle mentre stava prendendo un caffè da Maria Perilli madre di Stefano Feniello una delle 29 vittime della tragedia del parlamento Durante gli anni della crisi ho capito l’importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti capacità di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà durante il mio mandato Mi impegno a dare i risultati su un’agenda che sostenga la crescita e trovi il giusto equilibrio tra la sostenibilità nel tempo e l’affrontare problemi nel breve la proprietà flessibilità nelle regole europee lo scrive il commissario designato gli affari economici Paolo Gentiloni nelle risposte gli eurodeputati dovranno restare per 10 anni lontano dagli stadi 38 ultra dellainchiesta last Gamer che nei giorni scorsi azzerati i vertici del tifo organizzato bianco e nero mai prima erano stati messi i provvedimenti lunghi come quelli erogati da questo venditore De Matteis chiaro pericolo una minaccia per gli Stati Uniti la ferma Hillary Clinton intervista a Steve vs che andrà in onda domenica di cui sono stati diffusi degli estratti letto che sarebbe stato definisce Trump un tornado umano corrotto non importa se stia democratici e repubblicani quando presidente che ha giurato per proteggere la Costituzione usa la sua posizione per cercare di storcere qualcosa un governo straniero per i suoi motivi politici spiega klip via settembre per i consumatori l’indice del clima di fiducia segno agosto una ripresa seppure con un contenuto aumento mentre si registra una diminuzione guardando alle imprese in calo lieve caso interno provvedere pure scendere ancora giungendo al livello più basso dal ottobre 2014 vedo da quasi 5 anni lo rivela l’Istat in base messaggi di condotta nella prima metà del mese periodo che quindi copre la nascita del nuovo governo giallorossoe come supervisori dobbiamo tenere l’attenzione arte continuare a monitorare la pubblicità delle banche di smaltire gli npl perché gli npl ratio delle banche italiane rimangono elevati Nel confronto internazionale l’ho detto Bruna szego Head of the Regulation and macroprudential analysis della banca d’Italia alla meeting la supervisione sugli npl aggiunto sta portando i suoi frutti Ma il problema non è tutto risolto quello che si può dire è che il tema della npl non è più un problema di Financial stability E questa era l’ultima notizia appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa