Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati l’ascolto Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale oggi in 170 città italiane 27 paesi del mondo i giovani scendono in piazza per chiedere azioni forti e immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato da Greta tumberg organizza uno sciopero globale le altre notizie sono stati messi per la prima volta Daspo di durata decennale nei con gli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta alas banner che nei giorni scorsi ha travolto il libera del tifo organizzato bianco e nero 38 rogati dal questore di Torino Giuseppe De Matteis ancora cronaca un’operazione internazionale antiterrorismo quando controlli a tappeto nei posti di sei paesi ha coinvolto anche l’Italia ha portato all’individuazione di Trisulti Foreign Fighters 3 24 luglio 8 settembre di quest’annobacino del Mediterraneo l’intelligenza operato per prevenire minacce terroristiche possibili ingresso in Europa di Foreign Fighters attraverso collegamenti marittimi provenienti dal Sud Africa durante l’alta stagione turistica tantissimi contro tappeto effettuati nell’operazione Neptun coordinata dall’interpol con l’appoggio italiano del servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale supportati da un team interconsul operatori di polizia in 7 posti delle nazioni partecipanti Italia Algeria Francia Marocco Spagna e Tunisia hanno effettuato oltre 12 milioni di interrogazioni ricerche riscontri sulla banca dati Interpol specializzato i documenti di viaggio rubati o smarriti dati su criminali autoveicoli rubati Attraverso la rete mondiale di comunicazione protetta cambiamo ancora argomento un 18 su 5 tra quelli utilizzati per i tatuaggi contiene sostanze tossiche e cancerogene è il risultato emerso da un controllo su scala Nazionale effettuato Dyna sta il comando deila tutela della Salute che insieme alla Ministero della Salute o per un costante monitoraggio sulle regolarità dei prodotti utilizzati per la realizzazione dei cosiddetti tattoo ora in Egitto e parliamo di altri cortei un’organizzazione egiziana per i diritti umani il centro egiziano dei diritti economici sociali affermato che sono almeno 1909 tra i quali 68 donne in seguito alle manifestazioni antigovernative di venerdì e sabato scorso al Cairo in diverse altre cifre del paese l’organizzazione non precisate e quanti di questi siano stati rilasciati altre fonti hanno reso noto che tra gli arrestati vi sono un avvocato intellettuali politici alcuni dei quali accusati di legami con i Fratelli Musulmani ieri sera la Procura Generale ha detto che poco meno di 1000 persone sono stata interrogata la presenza, avvocati in relazione alle mani e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

