Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 14:10

oggi in quasi 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani scendono in piazza per chiedere azioni forti immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato da Greta tumberg organizzano sciopero globale attivista svedese auguro ai manifestanti Buona fortuna il cambiamento sta arrivando e due milioni di mucche maiali pecore capre sono scomparsi dalle fattorie italiane negli ultimi dieci anni anche per effetto del riscaldamento globale che ha inaridito i pascoli ridotto la disponibilità di coraggio tagliato la produzione di latte aumentati i costi per garantire il benessere degli animali in climatiche più difficili e quanto emerge dal rapporto Coldiretti SOS clima per l'agricoltura italiana diffusa villaggio contadino di Bologna dove è stata inaugurata l'arca di Noè dell'Agricoltura italiana con animali piantefattoria Italia minacciata dai cambiamenti climatici una minaccia è un tornado umano corrotto così Hillary Clinton ha definito Donald Trump per fare due giorni fa è stato inviato un impiccio metti che non ritieni sarà rieletto al gruppo delle prossimo anno ancora notizie 31 nuove indagini di cui oltre 12 relativa al movimento di sospetti terroristi e questo è il risultato dell'operazione Neptun secondo organizzata dal segretario generale Interpol di Leone coordinata per l'Italia dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia della direzione centrale della polizia criminale per il 24 luglio 87 bacino del Mediterraneo operazione è stata incentrata sulle minacce poste in essere da sospetti terroristi è possibile ingresso in Europa attraverso i collegamenti marittimi provenienti dal Sud Africa durante l'alta stagione turistica sul portatile TIM Interpol sul campo operatori di polizia in 7 forti delle nazioni partecipanti Italia Algeria Francia Marocco Spagna e Tunisia hanno effettuato oltre 1,2 milioni di interrogazioni ricerche riscontri sulleInterpol specializzato in documenti di viaggio rubati o smarriti dati su criminali autoveicoli rubati Attraverso la rete mondiale di comunicazione protetta per l'Italia i controlli hanno interessato i porti di Genova e Palermo e sono stati monitorati anche attraverso la sala operativa internazionale della criminalpol in chiusura andiamo in Egitto ci sono forze del male che cercano di prendervi di Mila così secondo quanto riferisce la televisione di stato il presidente egiziano Abdel fattah al-sisi si è rivolto agli egiziani oggi al suo rientro al Cairo da New York nei giorni in cui potrebbero esserci nuove manifestazioni antigovernative dopo quelle di venerdì è stata figlia Tuttavia aggiunto che nessuno può ingannare gli egiziani non c'è da preoccuparsi il popolo egiziano concluso È diventato più cosciente

