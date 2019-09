Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale è ben ritrovate raccolto dalla redazione Francesco Vitali studio l’onda verde dei giovani italiani di tutte l’età del fridays for futures Dalle prime ore di oggi sta riempendo esplorando le piazze di 160 città italiane da Palermo a Milano e 27 paesi in tutto il mondo gli slogan Ci avete rotto i polmoni gridano a Torino mentre da Palermo la denuncia il mondo non è una discarica da Napoli a richiesta Non rompete ci il futuro è da Cagliari la minaccia visto immergeremo prima del mare vogliamo giustizia climatica sociale sono scesi in piazza per chiedere azioni forte immediate contro i cambiamenti climatici per il terzo Global climate Strike è ispirato da Greta che non saluta i cortei buona fortuna a tutti quelli che protestano in tutto il mondo il cambiamento sta arrivando ed è in corso a Palazzo Chigi il vertice di governo sulla giustizia sono presenti la riunione il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ministro del MoVimento 5 Stelle della Giustizia Alfonso Bonafedesegretario del PD ed ex guardasigilli Andrea Orlando il Sottosegretario alla giustizia dai ma Andrea Giorgi al centro dell’incontro la riforma della Giustizia con i tempi dei processi ma anche le misure per la lotta all’evasione e molti di voi farmaci anticancro hanno ridotto valore aggiunto per i pazienti in termini di sopravvivenza qualità di vita trattamento delle complicanze rispetto ai trattamenti standard e vedono raramente giustificato il proprio costo extra È questa la conclusione di due studi internazionali Presentati al congresso della società europea di Oncologia Medica come membro del parlamento Durante gli anni della crisi ho capito l’importanza sia di salvaguardare la sostenibilità dei conti che la capacità di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà durante il mio mandato Mi impegno a dare i risultati su un’agenda che sostenga la crescita e trovi il giusto equilibrio tra la sostenibilità nel tempo ed affrontare i problemi attraverso la propria flessibilità nelle regole europee lo scrive il commissario designato gli affari economici Paolo Gentiloni nelle risposte agli eurodeputati sono profondamente turbato anchedichiarazioni della Corte Costituzionale sul fine vita si tratta di salvaguardare la vita sin dal momento del grembo materno fine l’accoglienza dei migranti è stato una passaggio dell’intervento del Cardinale Gualtiero Bassetti presidente della CEI alla presentazione del rapporto immigrazione 2018 2019 di caritas-migrantes dalle Colonne di avvenire chiede che la legge sul fine vita dovrà chiarire che la morte non è un diritto priorità a curare ma non deve farci dimenticare spiega che il cuore del problema sta a Monte In che modo viene potenziata aiutata relazione di cura della persona che non ha scelto di ammalarsi nei costa nella malattia il ministro degli Esteri hanno validità annuale annunciato oggi che il prossimo 30 ottobre si svolgerà a Ginevra il primo incontro del comitato costituzionale Siria hanno sostenuto dallo noi di quest’anno parti 50 membri del governo 50 delle opposizioni indipendenti l’ho riferito la TV siriana di Stato citando lo stesso muallim aggredito l’ex sindaco di Farindola in provincia di Pescara Massimiliano giancaterino questa mattina nel bar del tribunale durauna pausa della seconda udienza preliminare su disastro dell’hotel Rigopiano di Farindola giancaterino è uno dei 25 imputati è stato aggredito alle spalle mentre stava prendendo un caffè da Maria Perilli madre di Stefano Feniello una delle 29 vittime della tragedia discesa dei tassi nell’acqua del tesoro del nuovo BTP a 5 anni del BTP a 10 anni per un importo complessivo di 6,75 miliardi il rendimento del decennale scesa il nuovo minimo storico dello 0 88% e quello dei 5 anni che la tua lo 0 26% da 0,32 precedente Venduti anche con il 30 gennaio 2025 X 750 milioni con un tasso di crescita zero 52% del 77% ed è tutto buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa