Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale rene ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi in 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani sono scesi in piazza per chiedere azioni forte immediate contro i cambiamenti climatici è la terza volta che il movimento fridays for futures ispirato da Greta Tumblr che organizza uno sciopero globale Cambiamo argomento cronaca l’ex sindaco di Farindola Pescara Massimiliano giancaterino uno dei 25 imputati per il disastro dell’hotel Rigopiano è stato aggredito questa mattina nel bar del Tribunale della città abruzzese durante una pausa della seconda udienza preliminare sulla tragedia l’uomo mentre stava prendendo un caffè è stato preso a pugni da Maria madre di Stefano Feniello una delle 29 Vittime sono trasmessi per la prima volta Daspo di durata decennale nei confronti degli ultrà della Juventus coinvolti nell’inchiesta la Bannerdiscoteche travolti leader del tifo organizzato bianconero si tratta della prima applicazione in Italia del nuovo termine massimo introdotto dal decreto sicurezza bis il provvedimento riguarda 4 persone Dino mocciola e Umberto Toia e stretti collaboratori di nocciola Salvatore Cava Domenico Scarano secondo le nuove norme mo cioè Toia non potranno utilizzare strumenti di comunicazione me le giornate degli incontri sportivi e voltiamo pagina un campione di inchiostro to53 quelli utilizzati per i tatuaggi contiene sostanze tossiche e cancerogene è il risultato emerso da un controllo su scala Nazionale effettuato Dynasty il comando dei Carabinieri per la tutela della Salute che insieme al Ministero della Salute opera un costante monitoraggio sulla regolarità dei Caduti lizzati per la realizzazione dei tattoo scambiamo ancora argomento torniamo in Italia il furto dei gioielli del marajà in mostra a Palazzo Ducale avvenuto il 3 gennaio 2018 Venezia il giudice ha condannato i due principali imputati vinko tomic Dragan milanovich rispettivamente a 5 anni 4Pietri anni di reclusione respinte le richieste di patteggiamento fatti degli altri tre imputati zelimir grave è Vladimir dubyshkin perché ritenute incongrue rispetto al danno fatto italiano annunciato che presenteranno ricorso in appello T5 al secondo tentativo avevano sottratto alcuni gioielli milionari in mostra sfruttando l’occasione dell’ultima giornata disposizione della mostra tesori dei moghul e del marajà dedicata alla collezione privata dello sceicco hamad Bin Abdullah al Thani membro della famiglia reale del Qatar gli autori sono di nazionalità serba e croata ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa