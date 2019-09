Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione e da Francesco Vitale in studio oggi in quasi 160 città italiane 27 paesi del mondo i giovani scendono in piazza per chiedere azioni forte immediate contro i cambiamenti climatici terza volta che il movimento fridays for futures ispirato da Greta Tumblr organizzo lo sciopero globale l’attività svedese auguro ai manifestanti Buona fortuna il cambiamento sta arrivando Cambiamo argomento sono profondamente turbato anche le dichiarazioni della Corte Costituzionale sul fine vita si tratta di salvaguardare la vita sin dal momento del grembo materno Fino all’accoglienza del migrante così si è espresso in un passaggio il cardinale Gualtiero Bassetti presidente del suo intervento alla presentazione del rapporto immigrazione 2018 2019 di caritas-migrantes voltiamo ancora pagina cercherò di fare applicare la commissione il patto di stabilità e crescita facendo pieno uso dellaetà consentita dalle regole e assieme tassi bassi ci aiuterà ad avere un orientamento di politica monetaria più amico della crescita sulla guardando lo stesso tempo la responsabilità lo scrive Paolo Gentiloni viene risposto agli deputati Inoltre investimenti e riforme strutturali danno un contributo chiave alla sostenibilità del debito una minaccia è un tornado umano corrotto così Hillary Clinton ha definito da un’altra Per contro il quale è stato avviato un procedimento di impicci perché non ritiene sarà diretto al voto del prossimo anno voltiamo ancora pagina andiamo a Reggio Calabria è stato consegnato all’autorità giudiziaria italiana Samsung 30 anni arrestato il 9 agosto scorso in Lussemburgo perché coinvolto nell’operazione che ne sa di andrangheta connection eseguita dal servizio centrale operativo della Polizia di Stato della squadra di Reggio Calabria scortato da personale del servizio per la cooperazione internazionale di polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza rombo è giunto dell’aeroporto di Fiumicino ed è stato portato nel carcere di Rebibbia è il figlio di Riccardo lungo 57 anni detenuto in regimeviste ritenuto elemento di vertice della cosca commisso me l’operazione Canadian Ndrangheta connection coordinata dal Procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo sono state coinvolte complessivamente 28 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa transnazionale armata esercizio abusivo del credito usura e favoreggiamento personale e reati aggravati Dalle modalità mafiose E questa era l’ultima non vi auguro una buona serata e un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa