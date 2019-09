Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona serata dalla azione da Francesco Vitale in studio decine di migliaia di studenti hanno manifestato nelle piazze di 160 città italiane per chiedere ai potenti della Terra di intervenire contro i cambiamenti climatici da Milano a Napoli Tanti giovani scandiscono i loro slogan Ci avete rotto i polmoni Non rompete ci futuro solo nel capoluogo Lombardo gli organizzatori parlano di 200000 persone Greta entusiasta su Twitter e le immagini incredibili da tutta Italia il cambiamento sta arrivando lei sindaco di Farindola Pescara Massimiliano giancaterino è stato aggredito nel bar del tribunale di Pescara durante una pausa della seconda udienza preliminare sul disastro dell’hotel Rigopiano giancaterino è uno dei 25 imputati è stato colpito alle spalle mentre stava prendendo un caffè da Maria Ferilli madre di Stefano Feniello una delle 29 vittime della tragediaCalenda un merlo il trentanovenne originario del Camerun finito in carcere nel luglio 2018 perché accusato per la morte della madre adottiva la 66enne Paola merlo è stato condannato all’ergastolo in primo grado dato che si è sempre dichiarato innocente alla lettura della sentenza si è portato le mani al volto In tempi di disperazione torniamo in Italia è successo a Reggio Calabria in una rinomata pasticceria conduzione familiare che ha due ragazzi di 31,9 anni utilizzavano il negozio dei genitori per la coltivazione di funghetti allucinogeni la preparazione di droghe sintetiche come confetti pillole pasticche per poi vendere il tutto i clienti interessati stati dalla guardia di finanza di Reggio Calabria fratelli sono ora ai domiciliari molti dei nuovi farmaci anti-cancro hanno ridotto valore aggiunto per i pazienti in termini di sopravvivenza qualità di vita trattamento delle complicanze rispetto ai trattamenti standard e vedono raramente giustificato il presupposto extra e la conclusione di due studi internazionali Presentati al congresso della società europea di Oncologia Medica il primo studio è stato condottoI francesi di ricerca insieme alla Love School salford University di Boston e ha valutato la relazione tra il prezzo dei farmaci innovativi e i loro benefici terapeutici aggiuntivi rispetto alle terapie sumber sulla base di una scala i parametri fissato dalle autorità sanitarie francesi d’aleppo sono stati considerati farmaci innovativi per il trattamento di Tumori solidi registrati l’agenzia Europea per i medicinali 3 2004-2017 un totale di 36 prodotti E questa era l’ultima notizia vi auguro ancora una buona serata e appuntamento a più tardi

