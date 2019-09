Ultime Notizie Roma del 27-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione da Francesco Vitale in studio oltre un milione di giovani e giovanissimi Piazza in tutta Italia per il terzo fridaysforfuture sciopero globale per il clima i cortei hanno colorato le strade di 160 città da Palermo a Milano e di 27 paesi in tutto il mondo Greta plaude al successo dell’iniziativa commentando su Twitter immagini incredibili da tutt’italia Conte promette massimo impegno a tradurre questa richiesta di cambiamento in concrete mentre Sottosegretario del MoVimento 5 Stelle Fraccaro chiede la Green rule all’Unione Europea per scomputare dal deficit di 2,5% del PIL cambia il decreto clima prevista una campagna per informazioni per le scuole la rottamazione delle vecchie auto già da quest’anno spariscono intaglio graduale i sussidi ambientalmente dannosi la detrazione le famiglie per scuolabus a ridotte emissioni il vice premier ungherese attacca Gretamalata la riunione del Consiglio dei Ministri preparare la nota di aggiornamento al Def che farà da cornice alla manovra è prevista per lunedì nella legge di bilancio Sono in arrivo tagli ai ministeri per un miliardo vertice Palazzo Chigi montegualtieri Il commissario europeo Gentiloni avverte sull’importanza di salvaguardare la sostenibilità dei conti di dare sostegno economico nei momenti di difficoltà e si impegna per un’agenda per la crescita che trovi l’equilibrio e la sostenibilità nel tempo ed approntare problemi nel breve con la flessibilità nelle regole europee riparte giovedì in commissione alla camera l’esame della legge sulla cittadinanza che introduce il cosiddetto ius culture il testo a prima firma Laura Boldrini era stato incasinato ottobre 2018 il governo intanto accelera sulla riforma della Giustizia Invia entro l’anno è stato stabilito in un vertice di maggioranza a Palazzo Chigi con Conte ministro Bonafede il vicesegretario del PD ed ex guardasigilli Orlando l’obiettivo di dimezzare i tempi dei processi 4 anni al massimo per quelli veri ai 4 anni di media per quelli civili Cambiamo argomento i democratici americani acehimpeachment di Trump come rivela New York Times diventare i capi di imputazione potrebbero essere dati entro la fine di ottobre il presidente vide non si difende dalle accuse per le quali il presidente avrebbe chiesto l’apertura di un’indagine nessuno della mia famiglia ha fatto qualcosa di sbagliato attenzione al tribunale di Pescara In occasione della seconda udienza preliminare sul disastro dell’hotel Rigopiano durante una pausa dei lavori Maria per madre di una delle vittime Stefano Feniello aggredito l’ex sindaco di Farindola Massimiliano giancaterino che uno dei 25 imputati l’uomo che stava prendendo un caffè al bar è stato colpito alle spalle mi ha riempito di botte segue querela riferito rinviata l’udienza il comitato delle vittime condanne procuratore Serbia ammonisce nessuno può aggredire nessuno questore di Torino nei confronti dei 38 ultras della Juventus coinvolti nell’inchiesta banner che ha azzerato i vertici del tifo organizzato bianco e nero per €5 per la prima volta sono stati applicati Daspo decennali in applicazione del nuovo termine massimo introdotto dal decreto sicurezza bispulizia notificato di Daspo con obbligo di presentazione ad altre 8 persone di cui 4 per la durata di 7 anni 4 per 3 anni I sindacati hanno proclamato uno sciopero dei Lavoratori delle autostrade il 13 e 14 ottobre prossimi dopo l’ennesima grave rottura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale sta dormendo 9 mesi il confronto che era ripreso tra mercoledì e giovedì Si è interrotto per l’atteggiamento gravemente il responsabile aziende sul nodo della clausola sociale di salvaguardia dell’occupazione in caso di nuova concezione dobbiamo ancora pagina la ministra pentastellata della pubblica amministrazione Fabiana dadone sogno uffici pubblici Zero emission ogni giorno dello sciopero per il clima trapela qualche dettaglio del Piano Green misura di stato e nel menù delle idee da portare avanti ci sarebbe anche la svolta elettrica per le auto blu Si partirebbe dal governo che farebbe da apripista per diffondere la buona pratica tutto l’universo tra le ipotesi Smart Working per inquinare meno era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

