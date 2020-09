Ultime Notizie Roma del 27-09-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio il premier Giuseppe Conte punta tutto sulla scuola l’Italia riparte solo se riparte la scuola Siamo in giorni cruciali in queste prime settimane l’anno scolastico è ripreso in modo ordinato nel rispetto delle regole simbolo di un’Italia che si rialza e riprende a correre queste le sue parole alla scuola intanto dotata di banchi e mascherine scarseggia In docenti Ma la ministra Azzolina sicura al 80% dei supplenti è stato nominato ed entro la settimana saranno il 100% dato contestato dai sindacati le nomine sono meno del 50% dicono gli studenti genitori e insegnanti hanno manifestato a Roma Zingaretti annuncia Faremo gli Stati Generali della scuola calano i contagi per coronavirus 1860in un giorno in leggero calo le vittime 17 nelle ultime 24 ore nessuna regione fa segnare Zero casi gli è arrivato il no del comitato tecnico-scientifico ad aprire le porte degli stadi come chiesto da Alcune regioni non esistono al momento le condizioni fanno sapere la decisione può cambiare sulla base dei risultati del monitoraggio di impatto delle riaperture della scuola e della pubblica amministrazione fanno sapere la notizia dell’ aumento di stipendio del Presidente dell’INPS tridico accordato in periodo di pandemia ha scatenato la polemica al centrodestra unito ne chiede le dimissioni con interventi di Salvini Carfagna e Gasparri Conte ammette di non essere stato informato e rinvia ogni decisione A dopo un trattamento anche Di Maio ha chiesto chiarimenti sconcertante per il PD anche Italia viva chiede spiegazioni lo Sporting chiusura calcio è Serie Ala seconda giornata gli anticipi della seconda giornata l’Atalanta ha battuto il Torino fuori casa 4 a 2 colpo del Benevento a Genova contro la Sampdoria ha vinto per 3 a 2 La Lazio ha battuto in trasferta al Cagliari 2 a 0 L’Inter ha vinto contro la Fiorentina in casa per 4 a 3 oggi le altre partite si inizia alle 12:30 con Spezia Sassuolo poi verona-udinese alle 15 napoli-genoa e Crotone Milan alle 18 roma-juventus il big match di questa sera alle 20:45 domani chiude la giornata Bologna Parma è tutto dalla redazione e buona giornata

