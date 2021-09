Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 07:10

romadailynews radiogiornale 27 settembre Buongiorno cara redazione da parte di Francesco Vitale in studio a lungo la SP di nelle ultime proiezioni sulle elezioni in Germania avrebbe ottenuto il 25,8% cdu-csu si fermerebbe invece il 24,1 terzi Verdi altre 19 poi liberarmi alle 11:05 non c’è ancora una chiara maggioranza di governo Dipenderà dalle scelte di questi due ultimi partiti principali candidati short the lancet hanno dichiarato di volere una correzione Entro Natale si apre la settimana che vedrà impegnato il governo a rivedere i limiti di capienza per i luoghi nei quali si svolge attività culturale sportiva sociale e ricreativa oggi vertice del CTS la terza dose del vaccino anti covid non sono previsti rinvii per gli operatori sanitari dice brutta Ferro lamorgese definisce gravissime le affermazioni della vicequestore schilirò intervenuta una manifestazioneil Green pass draghi incontro oggi segretari generali di CGIL CISL e UIL vado dal premier per discutere non per essere informato avverte Landini ieri confronta distanza fra i leader della CGIL Bonomi sul lavoro con le prime aperture sul patto per la crescita e sul salario Minimo da parte del numero uno di Confindustria siamo per rafforzare i contratti ha detto oggi allerta gialla prima il tempo in 7 regioni d’Italia Emilia Romagna Lazio Liguria Marche Toscana Umbria danni ieri a Firenze e dintorni con alberi caduti abitazioni colpite pesantemente dalla grandine e trombe d’aria nell’aretino nel Carrarese nel Pisano bomba d’acqua nel in pagina sportiva Napoli 6 su 6 x 20 gli azzurri battono anche il Cagliari e restano solo in vetta alla classifica della Serie A di calcio La Lazio vince tra due derby con la Roma seconda vittoria di fila per la Juve che nel 3 a 2 alla Samp perde però di balle Morata Udinese Fiorentina 01 Sassuolo Salernitana 1 0 e tempo di Bologna e 42 stasera il posticipo Venezia Torino Mattarellainvece oggi le nazionali azzurre della pallavolo vincitrici quest’anno degli Europei maschile e femminile Formula 1 a Milton su Mercedes vince il GP di Russia suo centesimo successo in carriera verstappen seconda terza la Ferrari design per il ciclismo Alan Philippe vince la vigna dei mondiali gol negli Stati Uniti battono l’Europa e vincono la Ryder Cup ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa