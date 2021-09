Ultime Notizie Roma del 27-09-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno apertura alle elezioni in Germania secondo un conteggio ufficiale provvisorio che è stato annunciato oggi il partito socialdemocratico SPD ha vinto segnando la fine dell’era Merkel con il 25,7% dei voti leggermente davanti ai conservatori che hanno ottenuto il 24,1% dei voti il peggio risultato della storia mentre i verdi sono arrivato il terzo posto con il 14,8% seguiti dal Partito liberale fdp con l’ 11,5% veniamo in Italia Luca morisi ideatore della campagna Social della Liga guidata da Matteo Salvini risulta indagato dalla procura in veneto per cessione di stupefacenti dopo una perquisizione nella sua abitazione di Verona sarebbero state trovate alcune doti aveva lasciato l’incarico di capo della comunicazione Social del leader della Lega alcuni giorni fa per questioni familiari quindi la cronaca si è impiccato IncaVerona nelle prime ore di oggi Emanuele Impellizzeri 38 anni arrestato con l’accusa di aver ucciso il 5 settembre scorso Chiara Ugolini 27 anni Nell’appartamento che la ragazza condivideva con il compagno preferisce il nazionale della polizia penitenziaria Gennarino De Fazio la scoperta del suicidio risale alle 5:30 proprio oggi Impellizzeri sarebbe dovuto essere sottoposto ad interrogatorio di una scossa di terremoto di magnitudo 61 della scala Richter è stata registrata sull’isola di Creta in Grecia ad una profondità di 13 chilometri ci sono secondo quanto comunicato è avvenuto alle 8:17 ora italiana una persona è morta si tratta di un operaio che stava svolgendo all’interno di una chiesa affinché tetto è crollato Dopo il Sisma i vigili del fuoco hanno descritto la situazione come molto difficile ci sono almeno tre persone intrappolate all’interno delle loro case andiamo in Spagna perché continua l’eruzione vulcanica del 19 settembre sull’isola di La Palma alle Canarie nelle ultime ore autorità ed esperti hanno osservato che il flusso di lava espulsa verso la Costa zia ravvivato ieri sera la colata era già arrivata a 1,6 km dal marefelice ruccione oltre 500 edifici sono stati sepolti dal locale hanno ordinato la popolazione di alcuni nuclei urbani situati sulla costa di rimanere in casa ora si riapre la possibilità che la lava raggiunga l’oceano fenomeni che provocherebbe colonne di vapore d’acqua carica di acido cloridrico che potrebbero rappresentare un grave pericolo per gli abitanti dell’isola e tutto per il momento l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa