Ultime Notizie Roma del 27-09-2022 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 235 seggi conquistati dal centrodestra alla camera in seguito ai risultati delle elezioni politiche Secondo i dati diffusi dal Viminale la coalizione di centro-sinistra avrà 80 seggi il MoVimento 5 Stelle 51 azione Italia viva 13 steggi vanno alla tutti i roller Wolff parte 1 De Luca sindaco d’Italia in Senato 112/16 vanno al centrodestra a 39 il centro-sinistra al Movimento 5 Stelle vanno 28609 Lazio italia21 del sindaco d’Italia C’è poi senatore eletto in Valle D’Aosta nel uninominale che fa parte della coalizione di centro-destra in Trentino Alto Adige sono stati letti i 2 senatori 2 del centrodestra centro-sinistra per la circoscrizione estero sono stati letti i 3 senatori nel PD è uno del Movimento associativo italiani all’estero e sul tema elezioni su ciò che andrà a cadereritorna a parlare anche della scuola facciamo il punto con Marcello Pacifico presidente del sindacato Ania visione del nuovo governo fin dalla legge di bilancio film delle modifiche al Decreto aiuti terra è importante dare le prime risposte subito per costruire una scuola più giù la guerra in Ucraina Aggiungi a 200 sedicesimo giorno il vice presidente del consiglio di sicurezza Russo dmitry medvedev e avverte la Russia il diritto di utilizzare armi nucleari Se necessario in queste ore fughe di gas altamente gasdotto Nord stream 1 e 2 lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato il livello di allerta sulle infrastrutture energetiche il presidente russo provoca gli Stati Uniti e concede la cittadinanza russa dei per noi non cambia nulla continueremo a perseguire lo ha fatto sapere Washington la sonda della NASA ha colpito di morso sul piccolo asteroide dal diametro di 160 m per deviarne la traiettoriasi tratta del primo esperimento di difesa planetaria Per proteggere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi dimorphos è grande come un campo da calcio e mezzo dei più piccoli non sistemano però vedete che la gente ritiene perfetto per l’ammissione di morbosa orbita attorno a didymos ogni 11 ore 55 minuti nessuno dei due Asteroidi rappresenta una minaccia per il nostro pianeta la bolletta del gas potrà diventare mensile non arrivare più solo con cadenza bimestrale va deciso l’autorità per l’energia che gli hanno una delle richieste avanzate dal Unione Nazionale consumatori nella consultazione sulla delibera di luglio si metodi di determinazione delle tariffe per il mercato tutelato arera ritenuto di dover tener conto delle esigenze di prevedere una maggiore periodicità di fatturazione nell’ambito dei servizi di tutela così da permettere ai clienti finali di conoscere più frequentemente la propria spesa e dire distribuire i pagamenti delle bollette tu più mesi e per il momento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa