Ultime Notizie Roma del 27-09-2022 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio mi legga Luigi Di Maio rapporto importante gli sarò sempre grato per avermi scelto voluto come ministro nel 2018 la scorsa notte quando i risultati nel ormai consolidati ci siamo scritti e si congratula con me politicamente però abbiamo scelto due strade diverse lo dice in un’intervista al Corriere della Sera l’ex ministro dell’ambiente Sergio costa che ha battuto Di Maio all’uninominale il movimento non è un partitore legato una sola parte dell’ batti vedere la buona performance in Sardegna in Piemonte spiega siamo sicuramente il partito che meglio rappresenta una fascia di popolazione impoverita e che chiede riforme progressi e ora L’obiettivo è parlare a tutti coloro che hanno scelto di non votare di non recarsi alle urne abbiamo perso il 10% su un numero già basso direttore lavoreremo per risvegliare la passione politica e la voglia di partecipazione alle 1e 14oraitaliana la sonda Dart della NASA ha colpito in diretta vivior asteroide dimorphos per deviare nella traiettoria nell’ambito di un esperimento di difesa planetaria il testo è stato effettuato per valutare la capacità del sistema di difendere la Terra da steroidi potenziamenti minacciosi in caso di impatto nell’atmosfera stanno interessando i gasdotti Nord stream 1 lo fa sapere il governo danese annunciando di aver elevato livello di allerta sulle infrastrutture energetiche il gasdotto Russo Nord stream 1 che collega la Russia e la Germania è stato interessato Da due perdite di gas nel Mar Baltico ha subito un calo di pressione subito dopo quella subita lunedì da nord stream 2 l’ho reso noto il gestore dell’infrastruttura dipendenti del centro di controllo non hanno registrato un calo di pressione in entrambi le condutture del gasdotto riferiscono le regioni sono oggetto di indagine ti reggi In questa breve dichiarazione che ha sede in Svizzera parliamo della North Rim e i gaumenta la forza del uragano Iano pioggia 20 forte stanno spezzando la punta occidentale di Cuba Mentre nelle prossime ore nel tempo potrebbe abbattersi sulla costa occidentale della Florida come organo di categoria 4 funzionari della provincia cubana di Pinar del Rio hanno evacuato cinquantamila persone allestito a 55 rifugi è adottato misure per proteggere i raccolti in magazzino nelle principali regioni di tabacco Cuba prima dell’atteso passaggio di Ian all’inizio di martedì dopo aver superato Cuba Jan dovrebbe rafforzarsi ulteriormente prima di raggiungere la Florida già mercoledì Sport obiettivo centrato L’Italia vince contro l’Ungheria la cavalca in classifica si qualifica per la fase finale della Nations League del prossimo mese di giugno Nell’anno del mancato mondiale la squadra allenata da Roberto Mancini E comunque in sapere un trofeo dopo la vittoria di San Siro contro l’Inghilterra gli azzurri si ripetono in quel di Budapest al termine di una partita fatta di grinfie sofferenza soprattutto nel secondo tempo ed è tutto anche per questa edizione

