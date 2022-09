Ultime Notizie Roma del 27-09-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno essere in primo semaforo verde della commissione europea agli sborso della seconda Trance di finanziamenti del piano di ripresa e resilienza destinati all’Italia per un totale di 21 miliardi di euro ha denunciato la portavoce dell’esecutivo per l’economia durante il briefing con la stampa a Bruxelles la valutazione preliminare positiva ora passerà al vaglio del comitato economico e finanziario del consiglio che ha quattro settimane per esprimersi L’Italia ha presentato richiesta di esborso lo scorso XXVIII Giugno La richiesta è connessa di investimenti nella banda larga e nel 5G la ricerca di innovazione il turismo è la cultura l’idrogeno la rigenerazione urbana e la digitalizzazione nelle scuole è compreso anche un investimento a sostegno della riforma della giustizia per ridurre il lavoro in arretrato per la commissione e le autorità italiane hanno fornito prove dettagliate ampie di avere completato le 45 tappeTV previsti il PNR R italiano e finanziato in tutto con 191 miliardi virgola sei di euro di quali 69 miliardi sono trasferimenti e 122,6 prestiti a tassi molto convenienti il 13 * 109 miliardi di trasferimenti e 15,9 miliardi di prestiti è stato versato solo il prefinanziamento il 13 agosto del 2021 la prima rata da 21 miliardi è stata del 13 aprile 2022 gli sborsi delle p.n.rr sono condizionati al completamento di obiettivi e tappe riguardanti investimenti e riforme delineati nel piano di ripresa e resilienza Intanto il muro di cui si sono trincerati e le istituzioni europee di fronte all’arrivo di Giorgia Meloni alla guida dell’Italia è fatto di prudenza e neutralità Nella speranza che uno dei paesi fondatori non dirai e dalla sua linea europei sta Mattia Bruxelles alla cautela nelle capitali l’eco della Vittoria di Fratelli d’Italia si fa sentire Parigi Madrid di fatto già suonano l’allarme mentre Viktor orban brinda all’arrivo di un governo che potrebbe far sentire Budapest meno sola la commissione lavoraeletti negli Stati Ué si applica in questo caso come in tutti gli altri speriamo di avere una Cooperazione costruttiva con le autorità italiane ha detto Ursula von der leyen per il portavoce della legna e ne sarebbe presuntuoso analizzare il voto in Italia su un principio Bruxelles si scompone almeno un po’ estremamente semplicistico dire che le elezioni italiane siano stati un giudizio sull’Europa in Italia in casa lega si parla di un congresso straordinario saprei Chi elegge il nuovo segretario ma per adesso non faccio nomi scrive l’ex governatore della Lombardia Roberto Maroni a Vittoria netta aggiungere svanisce quella che per il centro-destra l’unica paura e per il centro-sinistra l’ultima speranza non ci saranno incertezza Parlamento una doppia maggioranza abbatte ogni possibile ostacolo sulla strada della meloni verso Palazzo Chigi è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa