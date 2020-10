Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale martedì 27 ottobre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in violente manifestazioni anti restrizioni ieri a Torino e Milano con scontri danneggiamenti in totale 12 Fermati tre agenti feriti corteo contro De Luca Napoli oggi Conte riceve tutte le categorie colpite Dalle misure anti contagio è in consiglio dei ministri approva il decreto Ristori un nuovo pacchetto di aiuti da 45 miliardi è sempre da oggi arriveranno da Bruxelles a Roma i primi 10 miliardi del sur la scuola al via oggi a superioridad almeno al 75% rapporto tra tamponi positività al coronavirus in Italia sale intorno al 13,6% l’ultimo dpcm apre una crepa nella maggioranza Mentre il governo ricordi Renzi chiede di modificare Zingaretti a te che leader di Italia viva non è serio che fa opposizione si vende tavoli di governo dice il segretario del PD appello di Mattarella l’unità il nemico il virus ricorda il capo dello Statoventi di scissione in casa Movimento 5 Stelle collana di Battista che esce allo scoperto Sardegna ballottaggio per Nuoro e altri 2 comuni vittoria di Trump è una settimana dal voto americano dopo l’ok del Senato ha giurato come nuovo giudice della corte suprema la conservatrice Barrett è un giorno storico per l’America commentato il presidente dobbiamo avere il risultato finale delle elezioni la notte del 3 novembre a Fermo intanto Trump maturità fuorviante sulle modalità di voto allerta arancione oggi per il maltempo su gran parte della Lombardia gialla invece in Toscana Umbria Lazio Molise Puglia Calabria Sicilia sui settori di Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Abruzzo Campania e Basilicata le precipitazioni Si estenderanno oggi anche a Campagna Sicilia e Calabria e dopo anni di indizi ora è ufficiale l’acqua sulla E forse più del previsto è stata rilevata nel cratere clavius nella parte sud-ovest della faccia visibile del satellite terrestre grazie al telescopio Sofia montato sono speciale Boing se47 annunciato dalla NASA alla scoperta da una spinta la missione Artemis per riportare l’uomo sulla Luna nel 2024 e stasera in campo i gironi di Champions League con l’Inter che alle 19 sfida in Ucraina lo Shakhtar Donetsk dell’Atalanta che alle 21 ospita l’Ajax domani tocca invece nel Lazio Juventus nel posticipo della quinta giornata della Serie A La Roma ha fermato ieri sera la Fuga del Milan a San Siro è finita 3 a 3 per Coppa Italia oggi Sampdoria Salernitana ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

