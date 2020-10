Ultime Notizie Roma del 27-10-2020 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati trasporto dalla redazione da Francesco Vitali in studio violente manifestazioni anti restrizioni ieri a Torino e Milano con scontri e danneggiamenti in totale 12 fermati e tre agenti feriti corteo contro De Luca Napoli oggi Conte riceve tutte le categorie colpite Dalle misure antico maggio in consiglio dei ministri approva il decreto Ristori nuovo pacchetto di aiuti da 45 miliardi è sempre da oggi arrivano da Bruxelles a Roma i primi 10 miliardi del Sure la scuola al via oggi alle superiori la Dada almeno il 75% sentiamo in proposito il presidente del sindacato ANIEF Marcello Pacifico un contratto molto importante che riguarda un milione di insegnanti in Italia soprattutto riguarda la regolamentazione della didattica digitaleintegrate a quella nota meglio nota come didattiche a distanza Quali sono le più importanti nella vita non si tutto la le scuole dovranno garantire al mese 35% didattica a distanza per gli studenti della scuola secondaria e quindi significa che si sta in questo periodo purtroppo di emergenza pur essendo tutti consapevoli della non correttezza di uno svolgimento di una sola didattica a distanza rispetto a quella in presenza che rimane fondamentale Purtroppo le decisioni assunte dal governo per contenere anche una presenza nei trasporti per raggiungere le scuole per calare il contagio questo didattica a distanza per le superiori obbligherà a un milione di insegnanti avvolgere questa attività che prima non era normata ora che cosa si prevede innanzitutto che i collegi docenti vadano a riaggiornare il piano per l’erogazione di questa didattiche quindi non sono i suoi dirigentimercoledì e della sua complessità in maniera tale da poter scuola per scuola istituto per Istituto in base alle risorse umane a disposizione in base all’utente di raggiungere Questo obiettivo di garantire Almeno questo 75% siamo riusciti come sindacato anche a strozzare quelle parti riguardanti l’utilizzo della banca ore per quanto riguarda la nuova prestazione del docente se impossibilitato alla didattica a distanza perché abbiamo visto che alla fine non è colpa degli insegnanti e qualcuno non riuscirà a garantire questo quindi anche questo eventuale recupero è stato eliminato della banca ore invece abbiamo inserito quelle parti riguardanti anche la necessità di una formazione del personale nel modulo sulla Sì ma anche per il rischio di lavoro correlato stando a casa nella sua zainetto delle proprie ore hai rispetto del contratto di quelle ore di insegnamento che comunque sono previstequindi non strafare rispetto a queste ore ma cercare di nel come anche la didattica in presenza di svolgere i propri doveri secondo quanto previsto dal contratto tra cui ancora infine il rispetto delle norme dei diritti sindacali per la partecipazione delle assemblee è un contratto che poteva essere migliore Certamente Ma è una risposta anche l’appello fatto da una sorella di una con una concertazione in questo momento delicato del paese per poter superare i problemi e concludo con un appello al governo e finché finalmente vengono sentite con le risorse per le 5 €100 per la formazione ma anche per l’acquisto di strumenti informatici per il per tutto il personale anche precario e poi per il personale ATA dove ci sarà necessario per il quale si sarà necessaria fare una tornata contrattuale Integrativa per stabilire il lavoro AG l’ultimo dpcm apre una crepa nella maggioranza di governo alle corde Renzi chiede di modificarlo e mette il governo alle corde e Zingaretti a teLiber l’Italia viva non è serio chi fa opposizione se vende tavoli di governo dice il segretario PD appello di Mattarella l’unità il nemico il virus ricorda il capo dello Stato venti di scissione in casa Movimento 5 stelle con la la di Batti che ce l’ho scoperto in Sardegna ballottaggio per Moro e altri 2 comuni di fare lì tra una settimana dal voto americano dopo lo chiede il Senato ha giurato come nuovo giudice della corte suprema la conservatrice Barrett è un giorno storico per la commentato il presidente dobbiamo avere il risultato finale delle elezioni la notte del 3 novembre a ferma intanto Trump ma Twitter lo censura come fuorviante sulle modalità di voto allerta arancione oggi per il maltempo su gran parte della Lombardia gialla invece in Toscana Umbria Lazio Molise Puglia Calabria Sicilia e sui settori di Lombardia Veneto Friuli Venezia Giulia Abruzzo Campania e Basilicata le precipitazioni Si estenderanno oggi anche a Campagna Sicilia e Calabria è del tutto buon proseguimento di ascolto

