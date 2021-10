Ultime Notizie Roma del 27-10-2021 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla stazione al microfono Giuliano Fiorini un’apertura ancora delle Cave dei vaccini perché per il Generale Francesco Paolo Pignolo Commissario straordinario per l’emergenza In Italia stiamo riscoprendo la normalità Grazie Ale Nella campagna vaccinale senza precedenti che ha portato in pochi mesi a proteggere oltre 46,5 milioni di Italiani che rappresentano il 86% della popolazione over 12 questi dati fanno sì che il nostro paese si può ben sopra la media Europea davanti a Francia Germania e Regno Unito intanto secondo le classifiche stilate dalla fondazione gimbe La Sardegna è prima in Italia per la vaccinazione degli studenti mentre il Veneto seguita dalle marche al vertice di somministrate al personale scolastico fanalino di coda in entrambi i casi è la provincia autonoma di Bolzano secondo il report al 25 ottobre 2021 Il 67,2% della popolazione 12dha completato il ciclo vaccinale il 5,5% ha fatto la prima dose i ragazzi non vaccinati sono più di un milione 240 Mila con percentuali di non vaccinati che vanno dal 19,6% della Sardegna al 49,8% della Provincia autonoma di Bolzano iscrizioni contagi nei paesi dell’Europa dell’est che vedono impennarsi i nuovi casi a livelli più alti dall’inizio della pandemia e record in Polonia con 2361 nuove infezioni nelle ultime 24 ore rispetto ai 6265 del giorno precedente l’ultima volta che il paese aveva registrato oltre 8000 casi era stato nell’ Aprile 2021 Repubblica Ceca riporta il Guardian ha contato 6274 nuovi casi di fatto la doppia T in una settimana record in Bulgaria con 6813 contatti nelle ultime 24 ore sale infine la preoccupazione in teoria dove si contano 3 mila 125 nuovi malati contro i 1668 casi giornalieri di una settimana fa allarme non Europea alcune chiavi che consentono la generazione del Green passsono state sottratte E con quelle sarebbero stati pubblicati diffuso in rete programmi per creare certificati falsi cosa prende da fonti qualificate italiani secondo le quali si sarebbe già deciso di annullare tutti i passo generati con quelle chiavi non ti conoscevo il numero dei codici sottratti inizia il problema riguardi anche l’Italia Sono in corso accertamenti non avrà in chiusura oggi pomeriggio dopo il Consiglio dei Ministri la cabina di regia Potrebbe arrivare domani intanto in consiglio dei ministri anche ideale sulla concorrenza Braccio di Ferro con i sindacati il percorso della manovra Sara graduale Ma si tornerà al sistema ordinario delle pensioni disegnato della legge Fornero Mario Draghi lo ribadisce al tavolo con i sindacati convocato ieri Palazzo Chi è una doccia fredda per CGIL CISL e UIL che chiedevano una riforma complessiva delle pensioni è tutto per il momento le muse tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa