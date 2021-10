Ultime Notizie Roma del 27-10-2021 ore 19:10

Roma Daily News radio giornale e sono di nuovo appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno politica in apertura salta l’esame degli articoli e gli emendamenti del ddl Zan per cui l’iter si blocca alla del Senato infatti oggi pomeriggio votato a favore della cosiddetta Tagliola chiesta da lega e Fratelli d’Italia favore 154 senatori 131 contrari 2 astenuti la votazione avvenuta a scrutinio segreto è stata accolta da un applauso il disegno di legge contro omotransfobia era stato approvato dalla camera il 4 novembre 2020 sconfitta l’arroganza Diletta dei 5 Stelle Ora ripartiamo dalle proposte della Lega a combattere le discriminazioni lasciando fuori i bambini la libertà di educazione la teoria ha già dei reati di opinione dice il leader del Carroccio Matteo Salvini partita li aveva fatto sapere che avrebbe votato a favore della cosiddetta Tagliola l’arroganza dei 5 Stelle del PD ha prodotto una sconfitta incredibile NonII Parlamento afferma Maria Elena Boschi presidente dei deputati di Italia viva mentre il presidente rosato in un posto su Facebook scrive È chiaro che il no del PD 5 Stelle rinvio del voto segreto sul ddl significava che le parole di Letta sulla ricerca di una mediazione erano solo ennesimo spot su Twitter e proprio il segretario del PD Enrico Letta scrive hanno voluto fermare il futuro hanno voluto riportare l’Italia indietro Cambiamo argomento Davide bacini per il Generale Francesco Paolo figliolo Commissario straordinario per l’emergenza In Italia stiamo riscoprendo la normalità Grazie all’effetto di una campagna vaccinale senza precedenti che ha portato in pochi mesi a proteggere oltre 6,5 milioni di Italiani che rappresentano lo 86 percento della popolazione over 12 questi dati fanno sì che il nostro paese si posizioni ben sopra la media Europea davanti a Francia Germania e Regno Unito intanto secondo le classifiche stilate dalla fondazione gimbe La Sardegna è prima in Italia per la vaccinazione degli studenti mentre il Veneto seguito dalle marche al vertice per le dosi somministrate al personale scolastico fanalino di coda in entrambi i casi è la provinciama di Bolzano secondo il report al 25 ottobre 2021 al 67,2% della popolazione 12 19 anni ha completato il ciclo vaccinale del 5,5% ha fatto la prima dose non vaccinati sono più di un milione 240 Mila con percentuali di non vaccinati che vanno dal 19,6% della Regione Sardegna al 49,8% della Provincia autonoma di Bolzano allarme non era alcune chiavi che consentono la generazione del Green pass sarebbero state tutto a te e con quelle sarebbero stati pubblicati diffusi in rete i programmi per creare certificati falsi cosa prende da fonti qualificate italiani secondo le quali si sarebbe già deciso di annullare tutti fatto generati con quelle chiavi non si conosce Al momento il numero dei codici sottratti in essa il problema riguardi anche l’Italia Sono in corso accertamenti manovra in chiusura oggi pomeriggio dopo il Consiglio dei Ministri cabina di regia Potrebbe arrivare domani intanto in consiglio dei ministri anche il viale sulla concorrenza Braccio di Ferro con i sindacati il percorso della manovra Sara graduale Ma si tornerà al sistema ordinario delle pensioni disegnato della legge Forneroche lo ribadisce al tavolo con i sindacati convocato ieri Palazzo Chigi è una doccia fredda per cgil-cisl-uil e che chiedevano una riforma complessiva delle pensioni è tutto per il momento le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa