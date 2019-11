Ultime Notizie Roma del 27-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale Un buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione e Gabriella Luigi in studio se scavato tra le macerie anche ieri sera anche durante la notte a Durazzo dopo il forte sisma che ha scosso la Costa occidentale dell’Albania 6.5 gradi della scala Richter questa la magnitudo 21 i morti accertati oltre 600 i feriti vittime ancora tra le macerie è crollato un hotel 4 stelle nella Villa Palma sembrava l’apocalisse raccontano i testimoni nel crollo quattro persone hanno perso la vita la scossa è stata avvertita fino in Italia il governo ha inviato aiuti e mezzi di soccorso all’albania Ha riaperto parzialmente ieri l’autostrada A26 su richiesta del governolo stop della procura di Genova la città di Genova ha evitato così di restare isolata verso la riapertura forse domani a solo a senso unico alternato la carreggiata verso il mare anche la classe chiusa da domenica tra Savona e Altare per il crollo del viadotto Madonna del Monte i nostri consulenti hanno rilevato un grave stato di degrado che consisteva in una mancanza di cemento che controllo sicurezza immediato per pericolo di rovina ha spiegato il procuratore capo di Genova Cozzi sulla chiusura della A26 la Guardia di Finanza ha acquisito ieri nella sede di di Genova i documenti report sui viadotti fa due pezzetti parzialmente chiusi nella serata di martedì tensione nella maggioranza sulla giustizia l’inchiesta sulla fondazione o si allarga il finanziamento illecito ai partiti alla Finanza va a caccia di carte di credito e bancomat a disposizione dei parlamentari il MoVimento 5 Stelle ha chiesto una commissione d’inchiestaparla di massacro mediatico sulla riforma della prescrizione il premier Conte si schiera con il Movimento 5 Stelle enorme giusto che ci sia gli effetti sarebbero negli anni avvenire il vicesegretario del PD Orlando parla di mancanza di soluzioni adeguate ed il capogruppo al Senato Marcucci avverte non è il MoVimento 5 Stelle che detta l’agenda su Alitalia e Ilva per la prima non c’è una soluzione di mercato a portata di mano il governo Valuta anche alternative dice il premier Giuseppe Conte sull’ilva invece il ministro patuanelli evoca una nuova Iri in campo anche Invitalia sulla manovra plastitex di Mezzate marcia indietro sulle auto aziendali salta la proposta pentastellata per una stretta sugli studi dentistici contitolari non medici si salva invece al momento il bonus per le cure dentali per le fasce più deboli calcio e Champions League bene le due italiane impegnate ieri sera La Juventus ha vintocasa contro l’atlético Madrid 10 l’Atalanta ha battuto anch’essa in casa la Dinamo Zagabria per 20 in classifica e bianconeri guidano 1000 gruppo con certezza di passaggio del turno come testa di serie A Atalanta mantiene vive le speranze sia di passaggio del turno sia di accesso all’Europa League decisivo sarà il sesto ed ultimo meteo del girone in trasferta contro lo Shakhtar Donetsk è tutto dalla redazione Vi auguro una buona giornata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa